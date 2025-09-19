clear sky
ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У БАЈЧИ ЖИЛИНСКОГ У току је редовно одржавање путне инфраструктуре, ево и до када

19.09.2025. 13:50 13:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
zabrana
Фото: Дневник

У оквиру редовног одржавања путне инфраструктуре у Улици Бајчи Жилинског, на северном краку од скретања ка Балканској улици до Бајчи Жилинског, код кућног броја 16 у Новом Саду одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја.

Привремена забрана одвијања саобрачаја на снази је у периоду од 19. до 22. септембра, због извођења радова на поправци коловозне конструкције.

Апелује се на све учеснике у саобраћају да имају стрпљења и поштују саобраћајну сигнализацију у зони извођења радова.

Нови Сад измена саобраћаја
Нови Сад Сервисне информације
