clear sky
28°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.179
usd
99.3379
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРОДУЖАВА СЕ ТРАСА Аутобус 43 добија нову окретницу у Степановићеву

19.09.2025. 15:22 15:31
Пише:
Дневник
Извор:
Денвник
Коментари (0)
Фото: Дневник/ Слободан Шушњевић

Од 20. септембра 2025. године аутобуси на линији број 43 (Нови Сад – Степановићево) саобраћаће продуженом трасом због пуштања у рад нове окретнице у Улици Биће Кесића, саопштено је

Пут из Новог Сада:
Након доласка на стару окретницу у Степановићеву, аутобуси ће ићи преко надвожњака (пут за Змајево), затим скретати десно у Улицу Биће Кесића и стизати до нове окретнице, где ће чекати време за повратак.

Пут из Степановићева:
Аутобуси ће полазити са нове окретнице, скретати лево на надвожњак и пролазити поред старе окретнице, где остаје постојеће стајалиште. Након тога настављају редовном трасом до Железничке станице у Новом Саду.

ЈГСП „Нови Сад“ промена трасе Степановићево
Извор:
Денвник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај