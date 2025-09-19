ПРОДУЖАВА СЕ ТРАСА Аутобус 43 добија нову окретницу у Степановићеву

Од 20. септембра 2025. године аутобуси на линији број 43 (Нови Сад – Степановићево) саобраћаће продуженом трасом због пуштања у рад нове окретнице у Улици Биће Кесића, саопштено је

Пут из Новог Сада:

Након доласка на стару окретницу у Степановићеву, аутобуси ће ићи преко надвожњака (пут за Змајево), затим скретати десно у Улицу Биће Кесића и стизати до нове окретнице, где ће чекати време за повратак.



Пут из Степановићева:

Аутобуси ће полазити са нове окретнице, скретати лево на надвожњак и пролазити поред старе окретнице, где остаје постојеће стајалиште. Након тога настављају редовном трасом до Железничке станице у Новом Саду.