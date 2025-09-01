Диван летњи дан за биоскоп на отвореном и хуманитарни базар
(ВИДЕО) ДЕТЕЛИНАРЦИ ЗА МАЛОГ МИХАЈЛА Младо и старо скупљало новац за лечење болесног дечака
01.09.2025. 20:03 20:05
Манифестација "Биоскоп на отвореном" окупила је велики број Детелинараца како најмлађих, тако и оних старијих на платоу у централном делу насеља Стара Детелинара, који су желели да искористе прави летњи дан, те испод ведрог неба уживају у цртаном филму" Супер јунак Самсам".
Улазница за бископ била је уплата за лечење Михајла Суботина који болује од церебралне парализе, слањем смс поруке садржине 1247 на број 3030.
Пројекција је почела нешто после 19 часова, а сат времена раније, око 18 часова, уприличен је хуманитарни базар, а сав новац од продаје бице уплаћен за Михајлово лечење.
