clear sky
21°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ЕКСТРЕМНИ БЛОКАДЕРИ ГАЗЕ ПРЕКО ПОЛИЦАЈАЦА ДА УЂУ НА ДИФ! Пењу се на дрво и улазе кроз прозоре, хаос се наставља!

01.09.2025. 09:26 09:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
диф
Фото: Screenshot Instagram dnevnik.rs

Декан Факултета спорта и физичког васпитања (ДИФ) у Новом Саду Патрик Дрид ушао је рано јутрос на факултет који студенти у блокади блокирају од 22. априла

Од 5.00 часова јутрос испред главног улаза у зграду распоређени су припадници полиције у опреми за разбијање демонстрација. 

Испред факултета тренутно је опсадно стање блокадера, који на силу желе да уђу у институцију, који покушавају да пењањем уз дрво уђу у слушаонице. 

Неколико десетина блокадера окупљено је испред свих улаза на факултет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

блокаде патрик дрид
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај