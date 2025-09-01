(ВИДЕО) ЕКСТРЕМНИ БЛОКАДЕРИ ГАЗЕ ПРЕКО ПОЛИЦАЈАЦА ДА УЂУ НА ДИФ! Пењу се на дрво и улазе кроз прозоре, хаос се наставља!
01.09.2025. 09:26 09:38
Декан Факултета спорта и физичког васпитања (ДИФ) у Новом Саду Патрик Дрид ушао је рано јутрос на факултет који студенти у блокади блокирају од 22. априла
Од 5.00 часова јутрос испред главног улаза у зграду распоређени су припадници полиције у опреми за разбијање демонстрација.
Испред факултета тренутно је опсадно стање блокадера, који на силу желе да уђу у институцију, који покушавају да пењањем уз дрво уђу у слушаонице.
Неколико десетина блокадера окупљено је испред свих улаза на факултет.