(ВИДЕО) МУШКАРАЦ НАПАДНУТ НА ЛИМАНУ, ПОЛИЛИ ГА ФАРБОМ ДОК ЈЕ ЦРТАО ТРОБОЈКУ Грађански скуп у Новом Саду одговор на брисање српских застава
Неколико стотина грађана окупило се данас у близини новосадског Штранда како би исказали незадовољство и противљење јучерашњем "брисању" српских тробојки са фасада стамбених вишеспратница на Лиману.
До инцидента је дошло када су два непозната мушкарца напала једног од људи који су цртали заставе. Непознате особе сукобиле су се са њим и полиле га кантом црвене фарбе.
Младић је ипак наставио да црта заставу Србије, а присутним новинарима и грађанима је поручио:
"Из ината ћу да завршим (цртање заставе) ја сам Србин, православац"
Подсетимо, група блокадера који станују у овом делу Новог Сада јуче је организовала кречења фасада на којим су се налазиле исцртане заставе Србије.
Део ове акције било је и постављање плаката са поруком усмереном против изградње цркве у непосредној близини омиљеног новосадског купалишта. Порука блокадера гласи:
"На Лиману цвета цвеће, овде цркве бити неће".
Посебно је занимлив дизајн плаката, где је у речи "Лиман" слово "а" исписано знаком анархије. Чин префарбавања тробојки и јасна порука против подизања богомоље, изазвали су негодовање и револт великог броја грађана.