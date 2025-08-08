ВИШЕ ПАРКИНГ МЕСТА НА ПОДБАРИ Завршени радови у две улице
Реконструкција паркиралишта са 12 места у Алмашкој улици, на Подбари, завршена је, а како у ЈКП „Паркинг сервис” саопштавају, урађена је и пешачка стаза.
Како кажу, у наставку радова је завршена и санација паркиралишта у Темеринској улици, од Јована Цвијића до Доситејеве улице.
– Радови су подразумевали уклањање дотрајалог слоја и асфалтирање 400 квадратних метара газеће површине. Капацитет паркиралишта је 13 паркинг места, од чега је једно место намењено за паркирање возила особа са инвалидитетом – објашњавају у „Паркинг сервису”.