ВИШЕ ПАРКИНГ МЕСТА НА ПОДБАРИ Завршени радови у две улице

08.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
паркинг
Фото: ЈКП „паркинг сервис”

Реконструкција паркиралишта са 12 места у Алмашкој улици, на Подбари, завршена је, а како у ЈКП „Паркинг сервис” саопштавају, урађена је и пешачка стаза.

Како кажу, у наставку радова је завршена и санација паркиралишта у Темеринској улици, од Јована Цвијића до Доситејеве улице.

– Радови су подразумевали уклањање дотрајалог слоја и асфалтирање 400 квадратних метара газеће површине. Капацитет паркиралишта је 13 паркинг места, од чега је једно место намењено за паркирање возила особа са инвалидитетом – објашњавају у „Паркинг сервису”.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
