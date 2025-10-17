АНАЛИЗА ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ
ВОДА ИЗ ЧЕСМЕ БЕЗБЕДНА ЗА ПИЋЕ Не постоји опасност по здравље људи
Анализе су рађене на територији Града Новог Сада и насеља: Град Нови Сад са Петроварадином, Степановићево, Футог, Ковиљ, Сремски Карловци, Сремска Каменица, Стари Лединци, Лединци, Ветерник, Ченеј, Буковац, Кисач, Руменка, Каћ и Будисава.
- Анализом 540 узорака пречишћене хлорисане воде за пиће, утврђена је здравствена исправност (микробиолошка и физичко-хемијска исправност) 98,70 одсто (533) анализираних узорака воде за пиће из јавног водовода на територији Града Новог Сада и насеља током септембра 2025. Године. Односно, микробиолошка исправност је утврђена у 99,07 одсто (535), а физичко-хемијска исправност је утврђена у 99,63 одсто (538) контролисаних узорака – саопштио је Институт за јавно здравље Вовјодине резултате септембарских анализа.
- С обзиром на резултате утврђивања здравствене исправности контролисаних узорака воде за пиће током септембра 2025. године, може се закључити да у пречишћеној води за пиће из јавног водовода на територији Града Новог Сада и насеља не постоји опасност по здравље људи – закључили су у Институту.