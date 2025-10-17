clear sky
АНАЛИЗА ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

ВОДА ИЗ ЧЕСМЕ БЕЗБЕДНА ЗА ПИЋЕ Не постоји опасност по здравље људи

17.10.2025. 08:57 09:09
Пише:
Љубица Петровић
Извор:
Дневник
Фото: Pixabay.com

Анализе су рађене на територији Града Новог Сада и насеља: Град Нови Сад са Петроварадином, Степановићево, Футог, Ковиљ, Сремски Карловци, Сремска Каменица, Стари Лединци, Лединци, Ветерник, Ченеј, Буковац, Кисач, Руменка, Каћ и Будисава.

- Анализом 540 узорака пречишћене хлорисане воде за пиће, утврђена је здравствена исправност (микробиолошка и физичко-хемијска исправност) 98,70 одсто (533) анализираних узорака воде за пиће из јавног водовода на територији Града Новог Сада и насеља током септембра 2025. Године. Односно, микробиолошка исправност је утврђена у 99,07 одсто (535), а физичко-хемијска исправност је утврђена у 99,63 одсто (538) контролисаних узорака – саопштио је Институт за јавно здравље Вовјодине резултате септембарских анализа.

- С обзиром на резултате утврђивања здравствене исправности контролисаних узорака воде за пиће током септембра 2025. године, може се закључити да у пречишћеној води за пиће из јавног водовода на територији Града Новог Сада и насеља не постоји опасност по здравље људи – закључили су у Институту.

исправност воде институт за јавно здравље војводине
Извор:
Дневник
Пише:
Љубица Петровић
Нови Сад
