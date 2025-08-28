ВРЛО ОРГАНИЗОВАНО И СТРАТЕШКИ ОДРАЂЕНО, ИМАЛИ СМО САМО ЈЕДНУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ Директор Хитне помоћи у Новом Саду о ноћашњем насиљу и шокантним моментима
Богдан Живановић, директор Завода за ургентну медицину Нови Сад, изјавио је да су синоћ интервенисали само једном након напада екстремних блокадера на полицију.
-Имали смо једну интервенцију ноћас, након сукоба, не током самог дешавања. Имали смо пријаву једне млађе мушке особе, који се пожалио на главобоље. Наводно је добио ударац од полиције. Ми смо га збринули и одвезли у Ургентни центар. То је била једина интервенција- коментарисао је Живановић за Еуроњуз синоћне инциденте испред Филозофског факултета у Новом Саду.
Он је додао да је врло организовано и стратешки одрађено напад на СНС просторије, 13. августа, где је било много повређених и покушано је паљење живих људи.
-Покушан је и напад на саветника председника републике Вучевића и министарку привреде. Ми смо пробали да нађемо пролаз до људи, а онда шокантан моменат да екипа са терена неће да изађе на лице места јер су то СНС просторије. Није на здравству да политички суди. Обавеза тих људи је била да раде свој посао- нагласио је директор Завода.
Доктор Живановић нагласио је да је први случај одбијања да укаже помоћ почела са једним техничаром, који није хтео да изађе на лице места.
-Једна екипа је кренула да збрињава повређене. Када шаљемо још једну екипу, имали смо случај још једног техничара који није хтео да збрине пацијенте. Дежурства се најављују 4,5 дана унапред. У таквом случају, да је неко из СНС звао за дежурство, наша екипа би била унутра пре почетка. Као што то радимо, нпр. за спортске манифестације- јасан је саговорник Еуроњуза.
"Још се нису изјаснили, рок је истекао"
Сви који су дали изјаве, сведоци догађаја, од лекара до возача, потврдили су приче, наставља др Живановић.
-Након тих изјава покреће се дисциплински поступак и имају осам дана да се изјасне. Нису се још изјаснили. Јуче им је био крајњи рок. Постоји могућност суспензије, новчане казне и отказа уговора о раду. То је непружање помоћи угроженом. Ви спутавате једну екипу, то је диверзија. Знам на шта ће се вадити. На безбедност- закључио је.