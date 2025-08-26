few clouds
„ИСПАЉИВАЛИ СУ СЕБИ У НОГУ ТОПОВСКИ УДАР, ПАДАЛИ АЛКОХОЛИСАНИ" Директор Хитне Живановић о нечувеној агресији на његове екипе: Неки блокадери не пуштају да возила прођу, то је тактички направљено!

др Живановић
Фото: Скриншот Информер тв

Страшне детаље напада на Хитну помоћ током последњих девет месеци открио је за Информер телевизију директор Завода за ургентну медицину др Богдан Живановић.

-То се у српском здравству до сада није дешавало. Само одбијање указивања помоћи на терену или излазака јер је неко друге политичке припадности, ја такве случајеве на интернету нисам нашао. То у свету није постојало до сада. Срамно је и жалосно што смо сведоци таквих догађаја, да здравствени радници учествују у томе- навео је др Живановић.

Он је нагласио да сматра да је то све организовано те да је ово најгори догађај који су имали у Хитној помоћи. 

-У децембру смо имали прве нападе на екипе Хитне. Возило Хитне се залетело на студенте ФТН-а, сто повређених. Па, ко би то нормалан урадио и ко би нормалан у то поверовао? Је л' смо добили неку пријаву? Па, где су ти људи?- запитао је др Живановић и додао да су и током протеста испред ДИФ-а у Новом Саду возилу Хитне избушене гуме. 

Он је додао да је након демолирања просторија СНС на Булевару ослобођења, 13. августа, прегледано преко 300 људи, а 65 је одвезено у Ургентни центар. 

-Било је испаљивање себи у ногу топовског удара, па је себи спржио, било је људи у алкохолисаном стрању који су падали и ударали главу. Пружили смо помоћ свима! То је тактички направљено да возило Хитне не може да приђе. Неки блокадери не пуштају да Хитна помоћ прође- закључио је.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

хитна помоћ блокаде
Нови Сад
