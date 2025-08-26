„ИСПАЉИВАЛИ СУ СЕБИ У НОГУ ТОПОВСКИ УДАР, ПАДАЛИ АЛКОХОЛИСАНИ“ Директор Хитне Живановић о нечувеној агресији на његове екипе: Неки блокадери не пуштају да возила прођу, то је тактички направљено!
Страшне детаље напада на Хитну помоћ током последњих девет месеци открио је за Информер телевизију директор Завода за ургентну медицину др Богдан Живановић.
-То се у српском здравству до сада није дешавало. Само одбијање указивања помоћи на терену или излазака јер је неко друге политичке припадности, ја такве случајеве на интернету нисам нашао. То у свету није постојало до сада. Срамно је и жалосно што смо сведоци таквих догађаја, да здравствени радници учествују у томе- навео је др Живановић.
Он је нагласио да сматра да је то све организовано те да је ово најгори догађај који су имали у Хитној помоћи.
-У децембру смо имали прве нападе на екипе Хитне. Возило Хитне се залетело на студенте ФТН-а, сто повређених. Па, ко би то нормалан урадио и ко би нормалан у то поверовао? Је л' смо добили неку пријаву? Па, где су ти људи?- запитао је др Живановић и додао да су и током протеста испред ДИФ-а у Новом Саду возилу Хитне избушене гуме.
Он је додао да је након демолирања просторија СНС на Булевару ослобођења, 13. августа, прегледано преко 300 људи, а 65 је одвезено у Ургентни центар.
-Било је испаљивање себи у ногу топовског удара, па је себи спржио, било је људи у алкохолисаном стрању који су падали и ударали главу. Пружили смо помоћ свима! То је тактички направљено да возило Хитне не може да приђе. Неки блокадери не пуштају да Хитна помоћ прође- закључио је.