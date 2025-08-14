ПРОТЕСТИ У НОВОМ САДУ За сада мирно испред зграде БИА
НОВИ САД: У Новом Саду протест је најављен испред зграде БИА у Булевару ослобођења за 19.45 часова.
Како јавља наш репортер, испред БИА је за сада мирно.
Постављене су металне ограде испред зграде, а све ролетне на прозорима су навучене..
За сада је мали број окупљених људи.
Како су раније јавили медији, студенти у блокади позвали су на нове протесте у Београду и Новом Саду, а окупљања се организују и у Врбасу, Крагујевцу, Краљеву и другим градовима.
Назив протеста у Београду је "Вечерас пуцате по шавовима", а нови протест долази дан након што је ескалирало насиље у Новом Саду где су запаљене просторије СНС у Булевару ослобођења.
Званичници су саопштили да је синоћ повређено 27 полицајаца и између 70 и 80 грађана.
Подсетимо, синоћњи протести широм Србије довели су до озбиљних инцидената и сукоба, нарочито у Новом Саду и Београду, где су демонстрације ескалирале у физичко насиље и вандализам.
Током демонстрација у Новом Саду на паркингу у близини СНС просторија демолирано је и неколико аутомобила. Данас је ухапшено више лица због насиља на протестима.