clear sky
34°C
14.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРОТЕСТИ У НОВОМ САДУ За сада мирно испред зграде БИА

14.08.2025. 19:50 19:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Телеграф
Коментари (0)
нови сад
Фото: Dnevnik

НОВИ САД: У Новом Саду протест је најављен испред зграде БИА у Булевару ослобођења за 19.45 часова.

Како јавља наш репортер, испред БИА је за сада мирно.
 

Постављене су металне ограде испред зграде, а све ролетне на прозорима су навучене..
За сада је мали број окупљених људи.
 

Како су раније јавили медији, студенти у блокади позвали су на нове протесте у Београду и Новом Саду, а окупљања се организују и у Врбасу, Крагујевцу, Краљеву и другим градовима.
 

Назив протеста у Београду је "Вечерас пуцате по шавовима", а нови протест долази дан након што је ескалирало насиље у Новом Саду где су запаљене просторије СНС у Булевару ослобођења
 

Званичници су саопштили да је синоћ повређено 27 полицајаца и између 70 и 80 грађана.
 

Подсетимо, синоћњи протести широм Србије довели су до озбиљних инцидената и сукоба, нарочито у Новом Саду и Београду, где су демонстрације ескалирале у физичко насиље и вандализам.  
 

Током демонстрација у Новом Саду на паркингу у близини СНС просторија демолирано је и неколико аутомобила. Данас је ухапшено више лица због насиља на протестима.

 

БИА студенти протест студенти, нови сад
Извор:
Дневник, Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) „У Новом Саду повређене 64 особе“ ВУЧИЋ: ТЕШКО ВЕЧЕ ЗА ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ Успели смо да неким чудом сачувамо мир

Обраћање из Командног центра полиције

вучић

(ВИДЕО) „У Новом Саду повређене 64 особе“ ВУЧИЋ: ТЕШКО ВЕЧЕ ЗА ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ Успели смо да неким чудом сачувамо мир

14.08.2025. 00:06 00:15
Волим
0
Коментар
9
Сачувај
ОВО СУ ХУЛИГАНИ БЛОКАДЕРИ НАОРУЖАНИ ЖЕЉОМ ДА УБИЈАЈУ И РАЗБИЈАЈУ Вучевић објавио снимак напада на просторије напредњака у Новом Саду ЕВО КАКО ЈЕ ТО ИЗГЛЕДАЛО (ВИДЕО)
милош

ОВО СУ ХУЛИГАНИ БЛОКАДЕРИ НАОРУЖАНИ ЖЕЉОМ ДА УБИЈАЈУ И РАЗБИЈАЈУ Вучевић објавио снимак напада на просторије напредњака у Новом Саду ЕВО КАКО ЈЕ ТО ИЗГЛЕДАЛО (ВИДЕО)

14.08.2025. 17:15 18:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај