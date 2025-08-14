ОВО СУ ХУЛИГАНИ БЛОКАДЕРИ НАОРУЖАНИ ЖЕЉОМ ДА УБИЈАЈУ И РАЗБИЈАЈУ Вучевић објавио снимак напада на просторије напредњака у Новом Саду ЕВО КАКО ЈЕ ТО ИЗГЛЕДАЛО (ВИДЕО)
14.08.2025. 17:15 18:01
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић на свом Инстаграму објавио је снимак насиља које су синоћ спроводили блокадери иза просторија Српске наредне странке у Новом Саду.
-Ово су у правом светлу, слика и прилика блокадера у Новом Саду, кojи су синоћ наоружани у походу да нас све убију. Никакви мирни грађани, активисти, већ хулигани блокадери наоружани са жељом да убијају и разбијају - написао је Вучевић на Инстаграму.