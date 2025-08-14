clear sky
Обраћање из Командног центра полиције

(ВИДЕО) „У Новом Саду повређене 64 особе“ ВУЧИЋ: ТЕШКО ВЕЧЕ ЗА ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ Успели смо да неким чудом сачувамо мир

Дневник
Танјуг
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да је само захваљујући мудрости и стрпљивости огромног броја грађана неким чудом вечерас сачуван мир истичући да је само у Новом Саду у просторијама СНС-а повређено 64 грађана, као и пет припадника Кобри.

Вечарас је тешко вече за грађане Србије. Оно што је важно то је да смо захваљујући мудрости и стрпљивости огромног броја грађана неким чудом за сада успели да сачувамо мир. И кад кажем неким чудом, то је јер у Новом Саду до пре неколико минута било питање да ли ће преживети око 300 грађана који су чували своју кућу", истакао је Вучић обраћајући се у Командном центру полиције.
 

Како је навео, полицајаца је било недовољно, а у просторије СНС на Булевару ослобођења у Новом Саду су у последњем тренутку успели да обезбеде да Хитна помоћ дође до повређених.
 

Ти људи неће да се повуку, супротставили су се батинашима и блокадерима, навео је.
Вучић је рекао да су блокадери са задње стране зграде пришли моткама, топовским ударима и каменицама напали. 
 

Према његовим речима, сада се успоставља контрола, довођење већег броја полицијских службеника.

 

 

Успоставићемо јавни ред и мир", казао је Вучић и додао да је блокадера било веома мало вечерас на нивоу целе Србије, као и на нивоу Београда. 
 

Све када се сабере, Београд са свим приградским насељима, као и на нивоу целе Србије, у максимуму 3.084 лица.
 

На свим локацијама су нападали полицију, грађане који другачије мисле, ломили стакла на локалима, а у Новом Саду је било 1.695 и они су вршили концентрисане нападе наизменично са предње и задње стране зграде. Ми ћемо то анализирати, рекао је Вучић.
 

Вести Политика
