ЛИДЕР НАПРЕДЊАКА ПОСЛАО МОЋНУ ПОРУКУ ИСПРЕД ПРОСТОРИЈА СТРАНКЕ У НОВОМ САДУ Вучевић: Дирате ли једног од нас, бранићемо се, ово је наша кућа и не дамо је

13.08.2025. 22:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Милош Вучевић
Фото: принтскрин инстаграм/ milosvucevic

Лидер напредњака и помоћник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић испред просторија Српске напредне странке на Булевару ослобођења послао поруку окупљеним присталицама, али и блокадерима.

-Ми хоћемо мир у Новом Саду, хоћемо мир у Србији. Ми нисмо позвали да ико иде да дира било кога и да напада. Будете ли ви дирали друге људе, рачунајте да ти људи имају право да се бране. Молим вас, немојте да правите инциденте. Дирате ли једног од нас, бранићемо се. Ово је наша кућа и не дамо је. Ми ваше куће не дирамо, немојте ни ви нашу кућу да дирате. То је наша кућа, док један дише, чуваћемо је. Живео Нови Сад, живела Српска Атина, живела Србија - поручио је Вучевић.  

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
