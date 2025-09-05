ЗАВОД ДАРУЈЕ ДАВАОЦЕ КРВИ ПОКЛОН-ПАКЕТИМА Обележавамо почетак школске године и ширимо идеју о значају давалаштва крви
Завод за трансфузију крви Војводине покренуо је посебну акцију у којој свим добровољним даваоцима дарује пакете са школским прибором и другим потрепштинама намењеним ђацима.
На тај начин ова здравствена установа спаја две хумане мисије – спасавање живота и помоћ породицама уочи почетка школске године.
Како истичу у овом заводу, акција је замишљена као знак захвалности свима који редовно и несебично дају крв, али и као подршка родитељима и деци у време када су трошкови школовања посебно изражени.
Акција ће трајати до недеље, у просторијама Завода за трансфузију крви Војводине, у Хајдук Вељковој улици број 9а, али и на теренским акцијама широм Војводине.
– На овај начин обележавамо почетак нове школске године и истовремено ширимо идеју о значају давалаштва крви, хуманости и солидарности – рекла је Јелена Ћулић из Завода за трансфузију крви Војводине. – Овом акцијом успели смо да постигнемо знатно већи одзив него иначе, наставићемо да мотивишемо добровољне даваоце да се одазову у што већем броју јер је крв потребна увек.
Све крвне групе су потребне како би се оформиле залихе, али тренутно су најдефицитарније А и 0 крвна група, с нагласком на А крвну групу
Како је додала Јелена Ћулић, од почетка трајања акције свакодневно се подели између 100 и 200 пакета школског прибора. Грађани који су већ учествовали у акцији кажу да су изненађени и дирнути оваквим гестом.
– Већ годинама дајем крв и то радим јер знам да тиме могу спасти некоме живот – рекао је један од давалаца. – Овај поклон нисам очекивао, а посебно ми значи јер имам ђака код куће. Дивна је идеја да се хуманост овако награди.
Једна доза крви може помоћи и до три пацијента, што значи да сваки давалац директно спасава нечији живот. Све крвне групе су потребне како би се оформиле залихе, али тренутно су најдефицитарније А и 0 крвна група, с нагласком на А крвну групу.
У Заводу подсећају да су резерве крви често најниже током летњих месеци и апелују на све грађане да се одазову и дарују драгоцену течност.
Екипе Завода свакодневно су на теренима широм Војводине, док се у њиховим просторијама крв може дати сваким радним даном од 7 до 19 часова, као и сваке прве суботе у месецу од 8 до 12 сати.
Добровољно давалаштво крви у Војводини има дугу традицију, а захваљујући оваквим акцијама очекује се да ће и млади све више препознавати значај хуманости и укључивати се у ову племениту мисију.