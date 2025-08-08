БАЧКОЈАРАЧАНИ ПОСЛЕ СЕДАМ ГОДИНА ПОНОВО У СРПСКОЈ ЛИГИ: Значајан корак некадашњег прволигаша
Са две победе у баражу против Тисе из Адорјана (2:0, 2:0) Младост из Бачког Јарка се, после седам година, вратила у Српску лигу.
У првенству јужне групе Војвођанске лиге некадашњи прволигаш (1995/96.) заузео је друго место, иза првака Јединства из Старе Пазове, за корак испред трећепласираног Ветерника.
- Пре две године Мирко Иванић, који је у тиму Младости закорачио на фудбалску сцену и његов брат Далибор прискочилису у помоћ и од тада дувају добри ветрови у клупска једра – задовољан расплетом ситуације каже секретар клуба Слободан Пролић Гајо.Имамо и подршку од локалне самоуправе, на годишњем нивоу добијамо 3,5 милона динара.У међувремену, направили смо добру екипу, имамо квалитетан стручни рад који је спојио младост и искуство на терену, тако да имамо основ рачуници за пласман међу првих осам на табели.
ИГРАЧИ ИМАЈУ РЕЧ
Један од најискуснијих играча Младости је капитен тима Иван Јаковљевић. Трећу је сезону у Бачком Јарку.
-Свакоме је своја мука најтежа, али када тренер постави ствари тако како то Пушкарић ради онда ништа није тешко – вели Јаковљевић. - Жељно очекујемо такмичење у вишем рангу. Ово место и ови момци то су заслужили.Млади поштују и цене минули рад нас старијих, прихватају савете и сугестије како би се што пре и што квалитетније уклопили у захтеве стручног штаба.То је добра подлога за наредни корак ка повратку Младости на стазе старе славе.
Милан Станић је прошао млађе селекције Војводине, играо је у Новом Саду и у Младости Гат. На његовим способностима тренер у знатној мери базира игру колектива.
-Овде сам две сезоне – подсећа Станић. - Не бих остајао да у клубу није све на нивоу какав се само пожелети може. Амбиција клуба је у складу са мојим жељама и плановима. Одрастао сам овде, навијачи су одани ..... То ме држи, верујем да имамо квалитет за горњи део табеле.
На челу стручног штаба Младости је некадашњи првотимац Војводине, Спартака и Чукаричког Дарко Пушкарић. У Бачком Јарку је започео тренерску каријеру, сада у улози шефа започиње трећу сезону заредом.
- Пре годину дана пласман у Српску лигу поставили смо као императив – подсећа Пушкарић. -Претходно смо били четврти, а план је био да изборимо опстанак у Војвођанској лиги. Тада смо ценили да имамо потенцијал за корак ка вишем рангу. Уз подршку браће Иванић и породице Антонић (Драган Антонић је председниик клуба)закорачили смо ка вишем рангу. И успели смо. Задовољство је бити ту где јесам. Мада имам самосталност у раду, морам да истакнем одличну сарадњу са спортским директором Далибором Иванићем.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ЧАСТ И ОБАВЕЗА
Дарко Пушкарић је био први асистент селектору аматерске репрезентације ФС Војводине, која је на финалном турниру такмичења европских регија у Сан Марину освојила бронзану медаљу.
-Прелепо је то искуство, то је велика част, а још већа обавеза –цени Пушкарић. - Захвалан сам Савезу на поверењу, као и селектору Влади Шпоњи који ме је бирао за асистента. Поносан сам на могућност да будем део тима који је репрезентовао ниво српског фудбала на аматерском нивоу.
Прелазни рок је реализован у складу са планом и постављеним циљем, који дефинише намеру да се Младост и у вишем рангу бори за пласман у горњем дому српсколигашке табеле.
- Конкуренција је јака, доста је озбиљних екипа... Такмичење започињемо без стандардних Барића и Јелића, али верујем да имамо кадар којим ћемо успешно да амортизујемо њихово одсуство. Ту пре свега мислим на повратак играча суперлигашког профила Ђуре Зеца, Милоша Зличића такође, али наш највећи капитал је у томе што је гро екипе остао на окупу.
Првенство у Српској лиги група Војводина почиње 16. августа. Бачкојарачани су тога дана у 17 часова старт у вишем рангу заказали на свом терену против имењака из Омољице.
Л. Бакмаз