Алекса Дамјановић продужио уговор са Звездом до 2028. године
Млади фудбалер Црвене звезде Алекса Дамјановић продужио је дуговор до 2028. године, саопштио је данас шампион Србије.
"Веома сам срећан што сам потписао нови уговор. Ово је награда за мене, наравно циљ је да наставим да радим и тренирам, те верујем да је ово само један од мојих уговора у Звезди. Клуб ми је указао поверење и зато сам и рекао да је ово награда за моје игре до сада. Заиста је подстрек да наставим са радом и да још више допринесем", рекао је Дамјановић, пренео је званични сајт клуба.
Он је са првим тимом Звезде прошао припремни период.
"Из кадета сам прешао у први тим, велика је промена. Прошао сам са тимом припреме на Златибору и у Аустрији и одмах сам постигао гол на утакмици против Сутјеске. Имам већ два наступа, која сам добро одрадио. Нисам имао среће у Лучанима јер су ми поништили гол, али било је лепих ствари свакако. Играм и за Графичар где стичем додатно искуство. То је главна ствар за мене, јер са 16 година играм сениорски фудбал, те сматрам да је искуство кључно", додао је млади фудбалер Звезде.
Дамјановић стиче неопходно искуство у развојном тиму Звезде.
"Прва лига је веома тешка, а атмосфера у Графичару је одлична. Заиста је добра екипа и квалитетни су старији играчи, који ме саветују. Када одем тамо осећам се такође као да скупљам искуство. Много ми значи време проведено у дресу Графичара. Када год не играм у Звезди, значајно је што могу да будем у Графичару", истакао је Дамјановић.
Он је навео да тренинзи му много значе са првим тимом и играчима.
"Веома ми значи што могу да учим од играча попут Арнаутовића и Дуартеа. Управо то доприноси мом бржем развоју и мислим да сам за овај кратак период, који сам провео у првом тиму доста напредовао. Фокусиран сам на Звезду и на сваки следећи тренинг", закључио је Дамјановић.
Дамјановић је рођен 4. децембра 2008. године у Београду.