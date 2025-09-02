ЗВЕЗДА ПРЕДСТАВИЛА ХАНДЕЛА: Историјски, велики клуб, уклапа се у моју личност
Фудбалски клуб Црвена звезда је у уторак на стадиону „Рајко Митић“ представио ново појачање.
Томас Хандел потписао је четворогодишњи уговор, а задужио је број 20.
– Веома сам срећан и захвалан на сјајном дочеку, то још једном потврђује колико је Црвена звезда велики клуб. Иза мене је неколико компликованих дана, мало је било стресно, доста путовања, али сам сада веома срећан што сам овде. Захвалан сам на прилици и спреман сам да помогнем, једва чекам да све почне - истакао је Хандел.
Нагласио је Хандел да познаје Бруна Дуартеа.
– Још увек нисам разговарао са Бруном, он је мој добар пријатељ, али нисам још увек имао прилику да се чујем са њим. Знам да је Звезда историјски, велики клуб и мислим да се то уклапа у моју личност, јер сам такође веома такмичарски настројена особа, која воли да побеђује.
Радује се Томас Хандел европским утакмицама.
– Један од разлога зашто сам овде је прилика да играм и у европским такмичењима. Знам да Црвена звезда има већ добро познату историју на међународној сцени. Један од мојих циљева у каријери је увек био да играм у овим такмичењима, овде ћу то остварити и желим да помогнем клубу да има изванредну сезону у Европи.
Говорио је нови фудбалер нашег клуба и о навијачима Црвене звезде.
– Наравно, навијачи су веома значајни за Црвену звезду, сви причају о њиховој подршци и колико воле клуб. Радујем се што ћу видети пун стадион и њих како нас бодре и навијају за нас. Сигуран сам да ћу уживати - рекао је Томас Хандел.
Томас Хандел је рођен 27. новембра 2000. године у Гимараешу, Португал. Каријеру је започео у млађим категоријама Мореиренсеа, а већ 2010. године је постао члан Виторије из Гимараеша. Хандел је прошао млађе категорије, а затим стигао и до првог тима Виторије, чији је члан био све до преласка у Црвену звезду. Наступа у везном реду, а красе га игра у оба правца и одлична лева нога.