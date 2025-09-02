ЗВЕЗДА ЧАСТИ ЗА РОЂЕНДАН МАРАКАНЕ: Бесплатан улаз против Железничара
02.09.2025. 11:45 11:49
Фудбалски клуб Црвена звезда саопштио је да ће бити бесплатан улаз за навијаче на меч 8. кола Суперлиге Србије против Железничара.
Дуел ће бити одигран 14. септембра на стадиону „Рајко Митић” у Београду.
– Капије стадиона „Рајко Митић” ће бити отворене за све посетиоце када ћемо управо на мечу против екипе из Панчева прославити 62. рођендан наше Маракане. Позивамо све звездаше да дођу у што већем броју, пруже подршку изабраницима тренера Владана Милојевића и да заједно још једном уживамо у породичној атмосфери за памћење – објављено је на сајту Црвене звезде.
Црвено-бели се налазе на другом месту на табели СЛС са 15 бодова из пет мечева, док је Железничар на четвртој позицији са 12 бодова из седам утакмица.