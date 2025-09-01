ЗВЕЗДАШИ СУ НА ОВАЈ ДАН ПОХИТАЛИ НА МАРАКАНУ: Срећан 62. рођендан
На данашњи дан, сада већ давне 1963. године, отпочело је ново поглавље богате Звездине историје.
Одиграна је прва утакмица на стадиону “Рајко Митић”, популарној Маракани која је у међувремену постала и остала друга кућа многих навијача.
Пре тачно 62 године звездаши су похитали ка Маракани. Чекали су у реду како би по први пут ушли на новоизграђени стадион Црвене звезде и бодрили своје љубимце у потпуно новом амбијенту, на стадиону у који су сами, током изградње, уткали љубав према клубу.
Прва на програму била је утакмица пионира Црвене звезде, као својеврсна увертира, на којој аплаузе за први гол на новом стадиону нису штедели звездаши, након што је Трифун Михајловић затресао мрежу. Уследило је оно што су сви навијачи дуго чекали. Постали су део историје када су сениорски тимови Црвене звезде и Ријеке изашли на терен. Била је то прва утакмица на новом стадиону, коју је додатно улепшала чињеница да су црвено-бели тријумфовали са 2:1. Стрелац првог гола за сениорски тим Црвене звезде био је Душан Маравић.
Због грандиозности, величине и капацитета, којим није много стадиона могло да се похвали, новоизграђени стадион је по узору на бразилски у Рио де Жанеиру, са поносом понео име Маракана.
Рекордна посета на Маракани забележена је 23. априла 1975. године на мечу против Ференцвароша. Званично, утакмици је присуствовало 110.000 гледалаца. И данас се прича да је огроман број навијача остао испред капија Маракане и бодрио црвено-бели тим.
Од 2014. године популарна Маракана носи име легенде клуба, прве Звездине звезде Рајка Митића.
– На нашем стадиону, у претходних неколико година, реновиран је простор од 500 квадрата где се уселио „Клуб шампиона”. Уградњом нових капија на источној и западној трибини, такозваних чешљева, омогућили смо бржи и сигурнији улазак навијача на стадион. Залеђен терен и уклањање снежног покривача за нас су прошлост, пошто је успостављен систем грејања терена.
Звездаши су добили још комфорнија места на централном делу западне трибине, која је названа по Синиши Михајловићу, где гледаоци имају привилегију да уз знатно већу удобност прате вољени клуб. Претходне године су обележене великим инфраструктурним радовима на нашем стадиону, а један од значајних пројеката је и Звездина телевизија. Измењен је и изглед атлетске стазе. Отворена је и свечана Централна ложа, као и ложа “Бора Костић” – наводи се на сајту ФК Црвена звезда.
Претходних година је и чувени тунел кроз који су прошли многи врхунски асови европског и светског фудбала добио нови изглед, спој фудбала и уметности, уз то и сјајне звучне ефекте, који свим посетиоцима Маракана туре пружају невероватан доживљај. Тунел је осликао велики звездаш и уметник, члан клуба, који је на тај начин дао посебан печат нашем стадиону.
– О томе колико је наш стадион важан и колико фудбалског духа носи са собом, говори чињеница да је о њему снимљен чак и филм, под називом „Маракана, рођаци!“. Нека наредне године донесу још много радости, голова, победа, трофеја, суза радосница свима којима је црвено-бела боја у срца и који Маракану зову својом кућом – додају црвено-бели.