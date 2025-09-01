clear sky
30°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАО РЕКОРД, ЗВЕЗДА ПРОДАЛА МИЛОСАВЉЕВИЋА: Вељко у Борнмуту, црвено - белима 15.000.000 евра

01.09.2025. 17:35 17:38
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
milosavljevic
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалер Црвене звезде Вељко Милосављевић прешао је у редове енглеског Борнмута.

Црвено-бели су приходовали рекордних 15 милиона евра, али и договорили 10 одсто од наредне продаје.

Досадашњи рекорд, направљен такође у овом прелазном року, био је трансфер Андрије Максимовића у Лајпциг за 14 милиона евра.

Милосављевић је у првом тиму Црвене звезде шансу добио прошле сезоне, у пару са Андрејом Ђурићем, који је отишао у Малме.

Млад (18) и снажан брзо је скренуо пажњу на себе, а у летошњим квалификацијама је показао каквим потенцијалном располаже.

Нарочито добар био је у двомечу са Пафосом, упркос поразу српског шампиона укупним резултатом 3:2.

Клуб у којем је поникао напушта са одиграних 27 утакмица.

 

 

фк црвена звезда продаја
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЧЕТВРТИ НАЈМЛАЂИ ДЕБИТАНТ У ИСТОРИЈИ ДЕРБИЈА: Звездин Милосављевић иза Јовића, Максимовића и Станковића
спорт

ЧЕТВРТИ НАЈМЛАЂИ ДЕБИТАНТ У ИСТОРИЈИ ДЕРБИЈА: Звездин Милосављевић иза Јовића, Максимовића и Станковића

24.02.2025. 12:55 12:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
САДА И ЗВАНИЧНО: Максимовић прешао из Звезде у Лајпциг
спорт

САДА И ЗВАНИЧНО: Максимовић прешао из Звезде у Лајпциг

16.07.2025. 18:55 18:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај