ПАО РЕКОРД, ЗВЕЗДА ПРОДАЛА МИЛОСАВЉЕВИЋА: Вељко у Борнмуту, црвено - белима 15.000.000 евра
Фудбалер Црвене звезде Вељко Милосављевић прешао је у редове енглеског Борнмута.
Црвено-бели су приходовали рекордних 15 милиона евра, али и договорили 10 одсто од наредне продаје.
Досадашњи рекорд, направљен такође у овом прелазном року, био је трансфер Андрије Максимовића у Лајпциг за 14 милиона евра.
Милосављевић је у првом тиму Црвене звезде шансу добио прошле сезоне, у пару са Андрејом Ђурићем, који је отишао у Малме.
Млад (18) и снажан брзо је скренуо пажњу на себе, а у летошњим квалификацијама је показао каквим потенцијалном располаже.
Нарочито добар био је у двомечу са Пафосом, упркос поразу српског шампиона укупним резултатом 3:2.
Клуб у којем је поникао напушта са одиграних 27 утакмица.
We're delighted to announce the signing of talented centre-back, Veljko Milosavljević 🤝
Welcome to #afcb, Veljko 🇷🇸❤️ pic.twitter.com/6J1OArzjed
— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) September 1, 2025