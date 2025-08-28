БЕЧЕЈЦИ ОТВАРАЈУ СЕЗОНУ ПРЕД СВОЈИМ НАВИЈАЧИМА: Нова енергија за победу
По вољи жреба, фудбалери Бечеја ће премијерну утакмицу пред својим навијачима крај Тисе одиграти тек у трећем колу.
У суботу им у госте долази искусна екипа Искре из Куцуре, али и момци са Тисе, осоколјени првенственом победом после годину дана, у меч улазе знатно мотивисаније.
— Победа у Раткову донела је нову енергију у клуб и са већим ентузијазмом приступамо утакмици. Ако не повежемо победе, успех из Раткова губи на значају, поготово што нас очекује нови мини-циклус од три тешке утакмице — гостовања у Кули и Апатину, као и меч код куће против Тисе из Ађорђана. Атмосфера у клубу је добра и верујем да ћемо смоћи снаге да на терену будемо бољи и оправдамо очекивања све бројнијих навијача на трибинама — истиче организатор игре Бечејаца, Славољуб Дабижљевић.
Тренер Лазар Дабижљевић неће моћи да рачуна једино на Михајла Михајловића због приватних обавеза, док су остали играчи, као запете пушке, спремни да дугогодишњи пост у победама замене серијом тријумфа. У претходне две утакмице голове је постигао Стефан Јанковић — један у Стапару и два у Раткову. Од њега се очекује да настави голгетерски низ, али би и остали требало да се осмеле пред противничким голом и упишу у листу стрелаца. Фудбал се, ипак, игра за голове!