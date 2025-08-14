БЕЧЕЈЦИ ПОСЛЕ ОСАМ СЕЗОНА ПОНОВО “ЗОНАШИ”: На старту два узастопна гостовања
Судбина је минуле сезоне била кобна за фудбалере ОФК Бечеј 1918 и у новој сезони ће, после осам сезона, опет бити зонаши.
Судбина је минуле сезоне била кобна за фудбалере ОФК Бечеј 1918 и у новој сезони ће, после осам сезона, опет бити зонаши. Тачније, играће у Војвођанској лиги “север”. Одмах да додамо да их жреб није “погледао”, јер ће у прва два кола гостовати. У недељу путују у Стапар и играју са Хајдуком, а потом им следи гостовање у Раткову и утакмица са Радничким 1918.
Нису се у клубу помирили са злом судбином, већ су одржали Ванредну скупштину, избрали ново руководство и отворили врата својим играчима, који су минулих сезона играли у околним клубовима. У односу на пролећни “дечији вртић”, оформљен је знатно искуснији и квалитетнији састав, па неће бити изненађење ако се ухвате “у коло” повратка у српсколигашки караван. У овом тренутку то може да изглада преамбициозно, јер се екипа тек формирала, али не треба заборавити да су они већ играли међусобно и да се из утакмице у утакмицу све боље слажу. То су потврдиле и припремне утакмице.
Почели су поразима од Чоке и ОФК Кикинде, идентичним резултатима 1:2, а онда су нанизали три победе. Падали су редом омладинци ОФК Београда (2:0), Пролетера у Његошеву (5:1) и Други октобар у Кумаану (5:0), да би у “генералки” против кулског Хајдука 1912 играли нерешено 2:2.
- Радили смо добро током припрема, али нисм могли због повреда да играмо у најјачем саставу контролне утакмице. Ни на старту нећемо бити комплетни. Ђекић изостаје због црвеног картона минуле сезоне у Војводини из Бачког Градишта, а Лука Божичић и Јован Ћук су повређени, те је мала вероватноћа да ћебити у комбинацији за играње, рапортира нам шеф стручног штаба Бечејаца Лазар Дабижљевић и додаје:
- Пишемо нову причу бечејског фудбала. Драго ми је да је 90 одсто играча из Бечеја илинајближе околине, то су препознали и навијачи, па смо на припремним утакмицама имали већи број гледалаца него пролетос на првенственим утакмицама. Игра нам је из утакмице у утакмицу била у успону, верујем да ће се тако наставити и у првенству. Истина, жреб нам није ишао на руку, али са свима се игра два пута, код куће и у гостима, па тај хендикеп не можемо да узмемо као алиби. Свака утакмица је прича за себе и тако им морамо прићи. Гостовање у Стапару је у овом тренутку најважније, а касније ћемо о другим ривалима.
Премијерну утакмицу у Војвођанској лиги “север” Бечејцима ће судити Урош Жутић из Ловћенца, помоћници су, Кристиан Керекеш из Суботице и Милан Радуловић из Црвенке, док ће функцијуделегата ФСВ обављати Божидар Дрљача из Апатина.
В. Јанков