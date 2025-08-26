clear sky
БЕЗ ГОЛОВА НА ПОЛУВРЕМЕНУ: Пафос бољи, али је голман Звезде одличан, одлука о ЛШ у других 45 минута

26.08.2025. 21:57 21:58
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/ву/гри
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фубалери Црвене звезде и Пафоса играју вечерас нерешено 0:0 на полувремену реванш меча плеј-офа Лиге шампиона.

Пафос је био бољи ривал у првих 45 минута, имао је неколико повољних прилика за гол, али је одлично бранио голман Звезде Матеус, па ће одлука о учеснику Лиге шампиона пасти у наставку меча.

У првој утакмици, прошле недеље у Београду, Пафос је победио резултатом 2:1. 

Победник двомеча ће у Лигу шампиона, а поражени у Лигу Европе.

фк црвена звезда
Спорт Фудбал
