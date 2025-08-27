clear sky
ЧИСТКА НА "МАРАКАНИ" ПОСЛЕ ПАФОСА Звезду напушта неколико првотимаца, ЕВО ко је на излазним вратима

27.08.2025. 15:13 15:16
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Фото: youtube prinstcrin/ RTS Sport

Фудбалски клуб Црвена звезда рачунао је на хет-трик учешћа у Лиги шампиона, много већу зараду, маркетиншки бољу позицију, јаче ривале... али ће ове јесени морати да се задовољи Лигом Европе.

Но, оно што је много битније по црвено-беле јесте у каквом ће саставу дочекати почетак овог такмичења, а извесно је да су многима кофери већ спаковани. Што из разлога јер неће играти Лигу шампиона, што јер су већ виђени за одлазак.

Звезда је себе поставила у незгодну ситуацију, јер је испадањем из Лиге шампиона у старту остала без скоро 15.000.000 евра. Толика је разлика у премији за пласман у најјаче европско такмичење и Лигу Европе. Елита носи 19 милиона, а други ранг "само" пет милиона. Тај новац црвено-бели ће морати да надоместе трансферима.

Јасно је да Шериф Ендиаје одлази из Звезде у Азију и да ће Звезда солдино приходовати од тог трансфера. Поред њега извесан је одлазак у Енглеску Јунг Ву Сеола за кога се већ дуже време интересује Шефилд јунајтед.

Највећа дилеме влада око Вељка Милосављевића који је већ сада показао потенцијал, а за њега постоји велико интересовање и то ће бити највећа недоумица управе. Да ли чекати или продати штопера већ овог лета.

Извесни су и одласи Владимира Лучића и Јегора Пруцева који нису ни путовали на Пафос, а доласком Шавија Бабике јасно је да места више нема ни за Фелисија Милсона, док је већ неко време Омри Глазар у сенци Матеуса и јасно је да ће и он кренути даље.

Дакле, шампиона Србије сада чека озбиљан ремонт у ком није искључено да буде и неког доласка...

 

