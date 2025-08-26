ДИНАМО ОСТАО БЕЗ БОДОВА У ЕЛЕМИРУ Марковић: Сами смо криви за пораз

На првом гостовању нису пружили очекивану игру и на крају су поражени убедљиво где су домаћи фудбалери Нафтагаса постигли три поготка у мрежи Миљана Анџића. Један од бољи у тиму из Панчева био је аматерски репрезентативац Војводине Вукашин Марковић после неуспеха на првом гостовању своје екипе рекао је:



- У овом тешком мечу где је домаћин искуснији и био фаворит пре меча ми нисмо били у појединим деловима игре онако како би требало да играмо и после наших грешака примили голове које у овом такмичењу не смеју да се направе. Имамо и мораћемо доста тога да поправимо у нашој игри, јер наш тим је млад и има квалитет, али само освојени бодови су мерило колико вредимо.

Одиграли сте добро прво полувреме, али у другом сте били потпуно другачија екипа.

- Прво полувреме нисмо дозволили домаћину да нас изненади, знали смо њихове вредности. После одмора у наставку искористили су своје прилике и сами смо криви за пораз. У наставку смо примили рано погодак и утакмица је добила другачији ток тако да смо морали јурити резултат, али после примљеног другог гола било је далеко теже постићи бољи резултат - рекао је Марковић.

У суботу дочекујете Слогу из Чонопље на свом стадиону пред својим навијачима.

- Морамо заборавити лоше издање из Елемира и окренути се новом ривалу. Долази нам екипа из Чонопље која је направила квалитетан тим овог лета и није нимало лак ривал. Очекујем да ћемо бити бољи и сигурнији у овом мечу и покушати да освојимо три бода - рекао је Марковић.

Б. Стојковски

Резултати другог кола: Младост (О) - Хајдук (Д) 0:1, Омладинац НБ - Железничар (И) 1:2, Инђија - Ветерника 0:0, Јединство СП - Кикинда 2:1, Нафтагас - Динамо (П) 3:0, Слобода - Бачка 1:1, Слога (Ч) - Словен (Р) 1:1, Врбас - Младост (БЈ) 0:2.