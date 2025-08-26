few clouds
22°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДИНАМО ОСТАО БЕЗ БОДОВА У ЕЛЕМИРУ Марковић: Сами смо криви за пораз

26.08.2025. 10:20 10:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б. Стојковски
Коментари (0)
Vukašin Marković1
Фото: Вукашин Марковић, фото: Б. Стојковски

Фудбалери  српсколигаша Динама из Панчева на другом мечу ове сезону у Елемиру остали су без бодова. 

На првом гостовању нису пружили очекивану игру и на крају су поражени убедљиво где су домаћи фудбалери Нафтагаса постигли три поготка у мрежи Миљана Анџића. Један од бољи у тиму из Панчева био је аматерски репрезентативац Војводине Вукашин Марковић после неуспеха на првом гостовању своје екипе рекао је:

- У овом  тешком мечу где је домаћин искуснији и био фаворит пре меча ми нисмо били у појединим деловима игре онако како би требало да играмо и после наших грешака примили голове које у овом такмичењу не смеју да се направе. Имамо и мораћемо доста тога да поправимо у нашој игри, јер наш тим је млад и има квалитет, али само освојени бодови су мерило колико вредимо. 

Одиграли сте добро прво полувреме, али у другом сте били потпуно другачија екипа. 

- Прво полувреме нисмо дозволили домаћину да нас изненади, знали смо њихове вредности. После одмора у наставку искористили су своје прилике и сами смо криви за пораз. У наставку смо примили рано погодак и утакмица је добила другачији ток тако да смо морали јурити резултат, али после примљеног другог гола било је далеко теже постићи бољи резултат - рекао је Марковић.

У суботу дочекујете Слогу из Чонопље на свом стадиону пред својим навијачима.

- Морамо заборавити лоше издање из Елемира и окренути се новом ривалу. Долази нам екипа из Чонопље која је направила квалитетан тим овог лета и није нимало лак ривал. Очекујем да ћемо бити бољи и сигурнији у овом мечу и покушати да освојимо три бода - рекао је Марковић.

Б. Стојковски

Резултати другог кола: Младост (О) - Хајдук (Д) 0:1, Омладинац НБ - Железничар (И) 1:2,  Инђија - Ветерника 0:0, Јединство СП - Кикинда 2:1, Нафтагас - Динамо (П) 3:0, Слобода - Бачка 1:1, Слога (Ч) - Словен (Р) 1:1, Врбас - Младост (БЈ) 0:2.

 

Пласман обезедио Sofascore

 

фк динамо фк динамо панчево Српска лига Војводина
Извор:
Дневник/Б. Стојковски
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„БРЗИ ВОЗ“ ОСТАЈЕ У СРПСКОЈ ЛИГИ Динамо добио позивницу
Џокер

„БРЗИ ВОЗ“ ОСТАЈЕ У СРПСКОЈ ЛИГИ Динамо добио позивницу

26.07.2025. 18:51 18:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај