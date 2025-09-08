clear sky
ДИНАМО ОСТВАРИО ДРУГУ ПОБЕДУ Стрелац Марковић: Били смобољи и заслужено славили

08.09.2025. 17:17 17:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б. Стојковски
Vukašin Marković
foto: B. Stojkovski

Фудбалери панчевачког Динама, српсколигаша са Тамиша славили су против увек неугодне ОФК Бачке пред својим навијачима.

Гости су прво полувреме решили у своју корист  голом Бранислва Пјоште у осмом минуту када је савладао голмана Миљана Анџића. У другом полувремену много боља игра фудбалера ,,брзог воза,, где је аматерски репрезентативац Војводине Вукашин Марковић својим голом и асистенцијом код другог гола Дамјана Марковића допринео победи свог тима. После друге победе и освојена три бода Вукашин Марковић рекао је:

- После пораза од Слоге у ппрошлом колу пред својим навијачима где нисмо заслужили у овом тешком мечу успели смо да покажемо квалитет и освојимо три бода. Гости су рано повели и чували су дуго своју предност, али сви смо дали свој максимум како би остварили значајну победу. Други део смо били конкретнији и опаснији и бодови су остали у нашем дворишту.

Опет сте били стрелац, али у другом полувремену сте били потпуно другачија и доста боља екипа. 

- Прво полувреме смо имали инцијативу и неколико прилика, али то је фудбал не морате да имате предност иако сте бољи. У наставку нисмо дозволили гостима да нас изненади, знали смо њихове вредности искористили смо своје прилике и славили. Идемо даље и можда смо у заостаку три бода, али тек је почетак сезоне и многе ствари ћемо исправити које су потребне за нашу игру.  рекао је Марковић.

У наредном колу гостујете Железничару у Инђији.

- Гостујемо Железничару која је на гостовању у Елемиру освојила бод. Домаћи тим је врло квалитетан састав и знамо да имамо нимало лаког ривала који код куће тешко губи бодове. Очекујем да ћемо поправити нашу игру, бити све бољи и сигурнији  и да у овом мечу и покушамо да останемо непоражени - рекао је Марковић.

Б. Стојковски

