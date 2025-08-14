ЂОРЂЕ ИВАНОВИЋ СТРЕЛАЦ ЗА АЕК ЛАРНАКУ против Легије у квалификацијама за Лигу Европе
14.08.2025. 23:13 23:17
Српски фудбалер Ђорђе Ивановић био је стрелац за АЕК Ларнаку у поразу 2:1 од Легије у Варшави, али је кипарски клуб захваљујући победи 4:1 у првом мечу прошао у плеј-оф Лиге Европе.
Жан-Пјер Нсаме је дао водећи гол за Легију у 11. минуту, а Данац Милета Рајовић је дуплирао предност у 16. минуту. Ивановић је дао гол у 52. минуту којим су решене све дилеме око проласка даље АЕК-а.
Кипарски клуб ће у плеј-офу Лиге Европе играти против норвешког Брана.
Легија после елиминације из Лиге Европе чека у плеј-офу Лиге конференција победника меча Партизан - Хибернијан.