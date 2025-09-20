ЂУРОВСКОМ ПОЗЛИЛО НА КОМЕМОРАЦИЈИ МИЛОВАНОВИЋА: Тренутно је добро, мораће на додатна испитивања
20.09.2025. 14:59 15:00
Легендарном фудбалеру Црвене звезде Бошку Ђуровском позлило је док је говорио на комеморацији Дејану Миловановићу
Ђуровски је као председник секције ветерана говорио на комеморацију поводом смрти Миловановића, који је син његовог саиграча Ђорђа, а у једном тренутку му је постало лоше и умало се срушио.
Ипак, његово стање је тренутно добро, али мораће на додатна испитивања.
Миловановић је пре четири дана преминуо у 42. години на терену док је играо за ветеране Звездаре, а биће сахрањен данас.