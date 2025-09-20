clear sky
ЂУРОВСКОМ ПОЗЛИЛО НА КОМЕМОРАЦИЈИ МИЛОВАНОВИЋА: Тренутно је добро, мораће на додатна испитивања

20.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Легендарном фудбалеру Црвене звезде Бошку Ђуровском позлило је док је говорио на комеморацији Дејану Миловановићу

Ђуровски је као председник секције ветерана говорио на комеморацију поводом смрти Миловановића, који је син његовог саиграча Ђорђа, а у једном тренутку му је постало лоше и умало се срушио.

Ипак, његово стање је тренутно добро, али мораће на додатна испитивања.

Миловановић је пре четири дана преминуо у 42. години на терену док је играо за ветеране Звездаре, а биће сахрањен данас.

