28.08.2025.
ДУШАН ВЛАХОВИЋ СЕ ДОГОВОРИО СА НОВИМ КЛУБОМ Оде Србин коначно из Јувентуса, пристао и на много мању плату?

28.08.2025. 14:23 14:28
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Фото: youtube prinstcrin/ Juventus News 24

Италијански медији тврде како је Влаховић на корак од Милана, али и да ће српском асу бити драстично смањена плата!

Јувентус жели да га се реши, те је клуб из Торина спреман да га прода за 30 милиона евра, а Милан је наводно већ договорио све услове који ће бити мањи од онога што "стара дама" тражи.

Према поменутим изворима, Јувентус би у овом послу добио 15 милиона евра и играча Алексиса Салемакерса, а Влаховић би требало да има плату између шест и седам милиона евра годишње, што је скоро дупло мање од 12.000.000 колико има тренутно у клубу из Торина.

Репрезентативац Србије има још годину дана уговора са Јувентусом и клуб из Торина жели да га прода како би извукао бар неки новац.

 

 

