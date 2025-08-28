ДУШАН ВЛАХОВИЋ СЕ ДОГОВОРИО СА НОВИМ КЛУБОМ Оде Србин коначно из Јувентуса, пристао и на много мању плату?
28.08.2025. 14:23 14:28
Италијански медији тврде како је Влаховић на корак од Милана, али и да ће српском асу бити драстично смањена плата!
Јувентус жели да га се реши, те је клуб из Торина спреман да га прода за 30 милиона евра, а Милан је наводно већ договорио све услове који ће бити мањи од онога што "стара дама" тражи.
Према поменутим изворима, Јувентус би у овом послу добио 15 милиона евра и играча Алексиса Салемакерса, а Влаховић би требало да има плату између шест и седам милиона евра годишње, што је скоро дупло мање од 12.000.000 колико има тренутно у клубу из Торина.
Репрезентативац Србије има још годину дана уговора са Јувентусом и клуб из Торина жели да га прода како би извукао бар неки новац.