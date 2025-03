(ВИДЕО)(ФОТО) СКАНДАЛ ТРЕСЕ БРАЗИЛ Проститутка затруднела са Нејмаром на оргијама?

Шокантна вест доспела је у медије путем приватног стрима. Прецизније речено, 21-годишња Најара, познатија и под уметничим именом Ањи Авуада, је блиским пријатељима, путем приватног стрима, објаснила шта се догодило те вечери.

Признала је и да је трудна, а да је отац Нејмар.

Спорни разговор је процурио у јавности, те се сазнало да је бразилски фудбалер присуствовао оргијама на фарми, где је било "најмање 20 проститутки".

А онда је и сама Најара одлучила да се јавно огласи, те је на Инстаграму поделила вести од трудноћи.

"Требало да добијем циклус, али се то није десило. Мој живот је шала. Сви ме исмевају, тако је. Купила сам тест, скоро сам сигурна да ће бити негативан. Добри Боже, да ли читаш ово? Недељу дана сам трудна", објавила је Ањи.

Оргије су се наводно догодиле у резиденцији бразилског политичара и инжењера Рафаела Моте.

Славни Бразилац демантовао је тврдње да је присуствовао оргијама на којима је Најара наводно затруднела, те да је његов лични хеликоптер био на имању јер га је позајмио пријатељу.

Славни Бразилац демантовао је тврдње да је присуствовао оргијама на којима је Најара наводно затруднела, те да је његов лични хеликоптер био на имању јер га је позајмио пријатељу.

Што се тиче корисника мрежа, они верују да је Најара искористила ситуацију, како би имала право да тражи алиментацију.

"Момци, да ли верујете да је заиста завршила са Нејмаром?", "То није могуће", "Жели Нејмарову алиментацију", били су сам онеки коментари...

Подсетимо, Нејмар је званично опет у вези са Бруном Бјанкарди, након што ју је преварио 92 пута. Последњи пут су виђени на карневалу у Риу.

A influenciadora Nayara Macedo, também conhecida como Any Awuada, revelou no close friends que está grávida. De acordo com Nayara, apenas 27 pessoas estão no seu close friends e alguém gravou e vazou a informação. Ela ficou famosa na última semana ao detalhar uma noitada com o… pic.twitter.com/WeH8oXZMbC

— Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) March 19, 2025