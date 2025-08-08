(ФОТО) Скаут клуба из Енглеске “снимао” ЗВЕЗДИНОГ БЕКА на утакмици у Пољској НОВА БОМБА НА МАРАКАНИ Црвено-белима се „смеши“ импресиван број нула! Ово су детаљи новог ТРАНСФЕРА
Меч између Црвене звезде и Леха у Познању био је важан не само због резултата у квалификацијама за Лигу шампиона, већ и због потенцијалног трансфера – на трибинама се појавио скаут енглеског Шефилд јунајтеда, који је пратио партију Сеола.
Десни бек црвено-белих пружа константно добре игре, а интересовање из Енглеске траје већ неко време. Клуб из чемпионшипа пажљиво прати Сеола, а управо дуел у Пољској могао би да буде кључан у доношењу коначне одлуке.
Сеол је одиграо свих 90 минута у победи Звезде од 3:1 против Леха, а према информацијама из клуба, Црвена звезда за његов трансфер тражи између 7 и 8 милиона евра.
Big game today for Seol Young-woo & #fkcz! 🙏
In addition to #UCL hopes, it's also an audition for #SUFC w/ a Blades scout present vs Lech today, a game which could seal his transfer to England. 🏴
We're rooting for you Seol! 🫡🇰🇷#설영우 #twitterblades pic.twitter.com/qNnIjRCgct
— Joel Kim (@KNTFootball) August 6, 2025
Према информацијама Телеграфа, за сада нема конкретне понуде за фудбалера црвено-белих. Оно што је сигурно, Звезда не планира да га пусти испод тражене суме, и све зависи од тога да ли ће из Енглеске уследити конкретна понуда.
Да подсетимо, Сеол је пре годину дана стигао на Маракану из Улсана за 1.500.000 евра. На 47 утакмица у црвено-белом дресу је постигао шест, а асистирао за десет голова. Има важећи уговор са Звездом до јуна наредне године.