ФУДБАЛЕРИ 2. ОКТОБРА ИЗ КУМАНА СПРЕМНИ ЗА ПОЧЕТАК ПРВЕНСТВА У ПФЛ ЗРЕЊАНИН Тројица новајлија за нови подвиг
Фудбалери „2. октобра“ из Кумана спремно дочекују почетак новог првенства у Подручној фудбалској лиги Зрењанин, које стартује за викенд.
Најбоља потврда добре форме је убедљива победа у Купу над екипом Јединства из Бочара резултатом 5:1.
Прошла сезона за куманачке фудбалере била је веома успешна – првенство су завршили на трећем месту, што представља њихов највећи успех у последњих 30 година. До три кола пре краја били су у игри за бараж, али су у одлучујућој утакмици пред својом публиком помало неспретно изгубили од Задругара из Лазарева са 1:0. Иако их је тај пораз донекле разочарао, Куманчани су поносни на учињено.
Изабраници тренера Душка Гвожђарева остварили су 17 победа, шест пута су играли нерешено, а седам пута су поражени. Имају и најбољег стрелца лиге – Давид Кукољ је постигао чак 33 гола, од укупно 79 колико је екипа у црвено-плавом дресу постигла.
Оно што је било у минулој сезони још дуго ће се препричавати, али време које предстоји доноси нове изазове.
– И у новој сезони наш циљ остаје исти као и ранијих година – врх табеле. Екипа је практично остала иста, напустила су нас само двојица играча: Бојан Видовић и Огњен Кнежевић. Новајлије у нашим редовима су Александар Станић, који је дошао из зрењанинске Граднулице, Владимир Грубор из МСК Михајлово и Урош Кенђа из Јединства из Банатског Карађорђева. Очекујем да нам се врати голман Горал Лазић, који је био у Надаљу, а пошто је прелазни рок у току, могуће је да нам се прикључи још неко — казао је тренер Душко Гвожђарев.
Према оцени стратега Куманчана, зрењанинска лига ће бити уједначена и за сада нема изразитих фаворита за титулу. „2. октобар“ ће прву утакмицу одиграти на домаћем терену, где ће у недељу угостити екипу Делије из Мокрина.
М. Бозокин
ЈЕДАН СТЕФАН У “ПЕНЗИЈИ”, ДРУГИ ОПЕТ НА ТЕРЕНУ: На куп утакмици од активног иградња фудбала у суботу се опростио Стефан Секулић (на слици десно). Његова играчка каријера дугачка је 15 година а највећи део је провео управо у 2. октобру. И док је један Стефан окачио копачке о клин – други се вратио: Стефан Милосављев је поново на терену. Пролетос, због болести, није могао да помогне својим другарима, а после оздрављења овог лета се вредно припрема и биће велико појачање за чету Душка Гвожђарева.