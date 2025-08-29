clear sky
ФУДБАЛЕРИ ТСЦ-А У СУБОТУ ДОЧЕКУЈУ ЈАВОР У СУПЕРЛИГИ (19): Три бода за излазак из кризе

29.08.2025. 14:45 14:48
Пише:
Вук Гвозденовић
тсц/Д. Милић
Фото: ТСЦ/Д. Милић

Фудбалери ТСЦ-а солидно су започели домаће првенство, упркос променама како на терену, тако и на клупи.

 Ипак, добра форма кратко је трајала, пошто су Бачкотополчани нанизали три пораза, па им је победа преко потребна како би повратили самопоуздање.

Прилику за то имају у суботу од 19 часова на свом стадиону, када им у госте долази повратник у Суперлигу – Јавор из Ивањице. Пред окршај са екипом Радована Ћурчића, Вукашин Крстић, дефанзивац ТСЦ-а, истакао је важност овог дуела.

– Јавор је искусна екипа и никако не сме да нас завара то што су последњепласирани на табели. Осети се благи притисак због слабијих резултата, али сигуран сам да ћемо изаћи из резултатске кризе и уписати три бода против Јавора. Екипа се и даље тражи, упознајемо се, али верујем да ће све бити како треба – рекао је Крстић.

Пише:
Вук Гвозденовић
