ГОЛЕАДА НА "КАРАЂОРЂУ": Реми Војводине и Радника у пријатељском дуелу
Фудбалери Војводине ремизирали су са екипом Радника резултатом 3:3, у пријатељском сусрету на „Карађорђу“.
Стрелци за Војводину били су Ђокановић, Џон Мери из пенала и Његош Петровић у надокнади времена.
Тренер Војводине Мирослав Тањга није могао да рачуна на репрезентативце – Драгана Росића, Стефана Букинца и Колинса Сиченџеа, а два састава поделила су по 45 минута, осим што је Гочманац читав меч провео на голу.
Прво полувреме: Гочманац, Л. Николић, Куфре, Црномарковић, Лукас Барос, Тањга, Кокановић, Младеновић, Величковић, Коларевић, Ђокановић. Друго полувреме: Гочманац, Медојевић, Полетановић, Петровић, Савићевић, У. Николић, Видосављевић, Мустафа, Ранђеловић, Џон Мери, Вукановић.
Воша је повела у шестом минуту када је Ђонановић изашао сам на голмана и од стативе погодио за 1:0. До краја првог полувремена Ђокановић је имао још једну солидну прилику, али промене резултата није било.
Воша је почетком другог полувремена извела лепу акцију, коју је Петровић завршио ударцем, али је гађао преко гола. Радник је успео да изједначи и врати се у меч голом Крајишника, да би већ у 53. минуту преокренуо Пантелић за 1:2. Воша је брзо узвратила, и то из пенала преко Џона Мерија, који је и изнудио најстрожу казну, а потом погодио са 11 метара за 2:2. Воша је у финишу имала одличну шансу, десетак минута пре краја, када је голман Радника зауставио Ранђеловића. У бурној завршници, Радник је најпре опет повео преко Васића, али ту није био крај узбуђењима. У надокнади времена, коначних 3:3 поставио је Његош Петровић, снажним ударцем са дистанце, додуше уз мало среће и лошију интервенцију голмана Радника.
Воша наредног викенда, у суботу од 20 часова на свом „Карађорђу“ дочекује екипу Чукаричког.