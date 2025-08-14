clear sky
ИДВОРЧАНИ СПРЕМНИ ЗА ЈЕДИНСТВО ИЗ БАНАТСКОГ КАРАЂОРЂЕВА Тренер Тодоровић: Очекујем неизвесну утакмицу и три бода

14.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б. Стојковски
Trener Žarko Todorović
Trener Žarko Todorović

На отварању сезоне у Војвођанској лиги Исток фудбалери Полета из Идвора са тренером Жарком Тодоровићем на свом терену дочекују Јединство из Банатског Карађорђева.

После месец и по дана тренирања креће борнба за бодове у новој сезони где тренер Тодороић очекује успешну сезону. 

- Момци су испоштовали задатке на тренинзима и спремно дочекујемо старт сезоне. Првенство ће бити доста квалитетније у односу на прошлу сезону где се лига смањује на 14 клубова. Морамо од првог меча ући максимално мотивисани и циљ нам је пласман међу првих осам екипа што реално можемо остварити -рекао је Тодоровић.

Другу годину сте на клупи Полета и костур тима је остао исти уз малих промена на неким позицијама у тиму. 

- Довели смо неколико играча који ће појачати конкуренцију у тиму. Било је и одлазака, али тако је то и сада морамо се из кола у коло што боље уиграти како би дошли до жељене игре и форме. Задовољан сам са играчима који су дошли и очекујем да будемо за нијансу јачи него прошле сезоне када смо остварили добре резултате - каже Тодоровић.

Следи први дуел  на свом терену дочекујете Јединство (Банатско Карађорђево) које је истакло кандидатуру за врх табеле.

-Долази нам тим из Банатског Карађорђева која је квалитетна екипа са доста добрих искусних појединаца и очекује нас још једна тешка и неизвесна утакмица. Очекујем од својих момака да пружимо што бољу партију и да пробамо да освојимо бодове на свом терену како би на најбољи начин отворили сезону. Знамо добро екипу гостију која игра отворено и чврсто, па ко буде бољи нека победи. Очекујем и подршку навијача који ће нам сигурно значити у мечу који на старту сезоне доста тога доноси -рекао је Тодоровић.

Б. Стојковски

мале лиге војвођанска лига исток
Спорт Фудбал
