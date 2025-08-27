ИЗВИЊАВАМО СЕ СВИМА КОЈЕ СМО РАЗОЧАРАЛИ – Капитен Звезде о тежини пораза: Хвала навијачима, главу горе и идемо даље
Капитен Црвене звезде Мирко Иванић је поделио утиске после ремија са екипом Пафоса резултатом 1:1 у реванш мечу плеј-офа за Лигу шампиона.
Црвено-бели нису прошли у Лигу шампиона и играће Лигу Европе.
– Концентрација је на крају пресудила. Примили смо гол у 90. минуту. Јако нам је жао, тешко је причати. Морамо да дигнемо главу горе како знамо и умемо. Хвала навијачима који су дошли да нас подрже, било их је доста. Извињавамо се свима које смо разочарали. Нисмо први пут у оваквој ситуацији, бићемо поносни и са главом горе ћемо представљати Црвену звезду у Лиги Европе – рекао је Иванић.
Капитен Звезде је истакао и да су сви у тиму били свесни тежине овог дуела.
– Нисмо очекивали лаку борбу, ова утакмица је одлучивала о пласману у Лигу шампиона. Остаје жал за првом утакмицом у којој је требало да победимо. Шта да радимо, идемо даље – закључио је Иванић.