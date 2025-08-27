clear sky
13°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗВИЊАВАМО СЕ СВИМА КОЈЕ СМО РАЗОЧАРАЛИ – Капитен Звезде о тежини пораза: Хвала навијачима, главу горе и идемо даље

27.08.2025. 07:35 07:36
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Црвена звезда
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Капитен Црвене звезде Мирко Иванић је поделио утиске после ремија са екипом Пафоса резултатом 1:1 у реванш мечу плеј-офа за Лигу шампиона.

‍Црвено-бели нису прошли у Лигу шампиона и играће Лигу Европе. 

– Концентрација је на крају пресудила. Примили смо гол у 90. минуту. Јако нам је жао, тешко је причати. Морамо да дигнемо главу горе како знамо и умемо. Хвала навијачима који су дошли да нас подрже, било их је доста. Извињавамо се свима које смо разочарали. Нисмо први пут у оваквој ситуацији, бићемо поносни и са главом горе ћемо представљати Црвену звезду у Лиги Европе – рекао је Иванић.

Капитен Звезде је истакао и да су сви у тиму били свесни тежине овог дуела.

– Нисмо очекивали лаку борбу, ова утакмица је одлучивала о пласману у Лигу шампиона. Остаје жал за првом утакмицом у којој је требало да победимо. Шта да радимо, идемо даље – закључио је Иванић.

фк црвена звезда лига шампиона
Извор:
ФК Црвена звезда
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај