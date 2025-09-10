ЈОШ ЈЕДАН СРПСКИ ФУДБАЛЕР ИДЕ У АРАБИЈУ: Јан Карло Симић на корак од потписа за Ал Итихад
Српски штопер Јан Карло Симић је постигао усмени договор са екипом Ал Итихада.
За његове услуге били су заинтересовани бројни европски клубови, а највише се помињао Лацио, ипак српски фудбалер се одлучио за Саудијску Арабију.
С обзиром да има само 20 година и да би тек требало да се развије у врхунског дефанзивца, фудбалску јавност је шокирала одлука Симића да уместо елитног фудбала оде за саудијским новце.
Како преноси Фабрицио Романо, Симића деле само формалности од потписа за Ал Итихад.
Наводи да повременог репрезентативца Србије чека четворогодишњи уговор, а да ће Андерлехт од продаје зарадити чак око 20 милиона евра.
Сјајним партијама у дресу Андерлехта, Симић је брзо скренуо пажњу на себе, одиграо је 53 утакмице и за то време постигао четири поготка и уписао две асистенције.
Претходно је наступао из италијански Милан.
