КАКАВ ЖРЕБ ЗА ЛИГУ ШАМПИОНА: Дерби до дербија, ПСЖ против Барсе и Бајерна, Реал са енглеским великанима
Фудбалери шампиона Европе Пари Сен Жермена играће против Барселоне и Бајерна из Минхена у новој сезони Лиге шампиона, одређено је жребом у Монаку.
Реал Мадрид састаће се са Манчестер ситијем и Ливерпулом.
На жребу Лиге шампиона учестовали су некадашњи репрезентативац Шведске Златан Ибрахимовић и бивши бразилски фудбалер Рикардо Кака.
Жреб Лиге шампиона:
ПСЖ: Барселона, Бајерн Минхен, Аталанта, Бајер Леверкузен, Тотенхем, Спортинг Лисабон, Њукасл и Атлетик Билабао.
Реал Мадрид: Манчестер сити, Ливерпул, Јувентус, Бенфика, Марсеј, Олимпијакос, Монако, Каират.
Манчестер сити: Борусија Дортмунд, Реал Мадрид, Бајер Леверкузен, Виљареал, Наполи, Боде Глимт, Галатасарај, Монако.
Бајерн Минхен: Челси, ПСЖ, Клуб Бриж, Арсенал, Спортинг Лисабон, ПСВ, Унион Сен Жилоа, Пафос.
Ливерпул: Реал Мадрид, Интер, Атлетико Мадрид, Ајнтрахт, ПСВ, Марсеј, Карабаг, Галатасарај.
Интер: Ливерпул, Борусија Дортмунд, Арсенал, Атлетико Мадрид, Славија Праг, Ајакс, Каират, Унион Сен Жилоа.
Челси: Барселона, Бајерн Минхен, Бенфика, Аталанта, Ајакс, Наполи, Пафос, Карабаг.
Борусија Дортмунд: Интер, Манчестер сити, Виљареал, Јувентус, Боде Глимт, Тотенхем, Атлетик Билбао, Копенхаген.
Барселона: ПСЖ, Челси, Ајнтрахт, Клуб Бриж, Олимпијакос, Славија Праг, Копенхаген, Њукасл.
Арсенал: Бајерн, Интер, Атлетико Мадрид, Клуб Бриж, Олимпијакос, Славија Праг, Каират, Атлетик Билбао.
Кипарски шампион Пафос, који је елиминисао Црвену звезду у плеј-офу квалификација играће против Бајерна, Челсија, Виљареала, Јувентуса, Славије Праг, Олимпијакоса, Монака и Каирата.
Распоред и сатница одигравања утакмица биће накнадно објављени.
Лигашка фаза Лиге шампиона трајаће од 16. септембра ове године до 28. јануара 2026.
Осам првопласираних екипа на табели обезбедиће директан пласман у осмину финала ЛШ, док ће клубови од 9. до 24. места играти бараж за пласман у осмину финала. Клубови од 25. до 36. места завршиће учешће у европским такмичењима.
Трофеј Лиге шампиона брани ПСЖ, који је прошле сезоне у финалу победио Интер 5:0.
Финале ЛШ биће одиграно 30. маја наредне године у Будимпешти.