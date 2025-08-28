clear sky
КАКАВ ЖРЕБ ЗА ЛИГУ ШАМПИОНА: Дерби до дербија, ПСЖ против Барсе и Бајерна, Реал са енглеским великанима

28.08.2025. 19:22
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/дбн/ску
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Laurent Cipriani

Фудбалери шампиона Европе Пари Сен Жермена играће против Барселоне и Бајерна из Минхена у новој сезони Лиге шампиона, одређено је жребом у Монаку.

Реал Мадрид састаће се са Манчестер ситијем и Ливерпулом

На жребу Лиге шампиона учестовали су некадашњи репрезентативац Шведске Златан Ибрахимовић и бивши бразилски фудбалер Рикардо Кака.

Жреб Лиге шампиона:

ПСЖ: Барселона, Бајерн Минхен, Аталанта, Бајер Леверкузен, Тотенхем, Спортинг Лисабон, Њукасл и Атлетик Билабао.

Реал Мадрид: Манчестер сити, Ливерпул, Јувентус, Бенфика, Марсеј, Олимпијакос, Монако, Каират.

Манчестер сити: Борусија Дортмунд, Реал Мадрид, Бајер Леверкузен, Виљареал, Наполи, Боде Глимт, Галатасарај, Монако.

Бајерн Минхен: Челси, ПСЖ, Клуб Бриж, Арсенал, Спортинг Лисабон, ПСВ, Унион Сен Жилоа, Пафос.

Ливерпул: Реал Мадрид, Интер, Атлетико Мадрид, Ајнтрахт, ПСВ, Марсеј, Карабаг, Галатасарај.

Интер: Ливерпул, Борусија Дортмунд, Арсенал, Атлетико Мадрид, Славија Праг, Ајакс, Каират, Унион Сен Жилоа.

Челси: Барселона, Бајерн Минхен, Бенфика, Аталанта, Ајакс, Наполи, Пафос, Карабаг.

Борусија Дортмунд: Интер, Манчестер сити, Виљареал, Јувентус, Боде Глимт, Тотенхем, Атлетик Билбао, Копенхаген.

Барселона: ПСЖ, Челси, Ајнтрахт, Клуб Бриж, Олимпијакос, Славија Праг, Копенхаген, Њукасл.

Арсенал: Бајерн, Интер, Атлетико Мадрид, Клуб Бриж, Олимпијакос, Славија Праг, Каират, Атлетик Билбао.

Кипарски шампион Пафос, који је елиминисао Црвену звезду у плеј-офу квалификација играће против Бајерна, Челсија, Виљареала, Јувентуса, Славије Праг, Олимпијакоса, Монака и Каирата.

Распоред и сатница одигравања утакмица биће накнадно објављени.

Лигашка фаза Лиге шампиона трајаће од 16. септембра ове године до 28. јануара 2026.

Осам првопласираних екипа на табели обезбедиће директан пласман у осмину финала ЛШ, док ће клубови од 9. до 24. места играти бараж за пласман у осмину финала. Клубови од 25. до 36. места завршиће учешће у европским такмичењима.

Трофеј Лиге шампиона брани ПСЖ, који је прошле сезоне у финалу победио Интер 5:0.

Финале ЛШ биће одиграно 30. маја наредне године у Будимпешти.

