Чеферин образложио одлуку
ВЕЛИКА ПРОМЕНА У ЛИГИ ШАМПИОНА: Након 15 година промењен термин финала, у ово време ће се играти за трофеј
Европска фудбалска унија (УЕФА) саопштила је да ће финале Лиге шампиона убудуће почињати у 18 часова по централноевропском времену.
Финале овосезонске Лиге шампиона биће одиграно у суботу 30. маја 2026. године од 18 сати на Пушкаш арени у Будимпешти.
Од 2010. године финала ЛШ су играна суботом, али са почетком у 21 час.
– Са овом променом стављамо доживљај навијача у срце наших планова. Финале ЛШ је врхунац фудбалске сезоне, а ново време почетка ће га учинити још приступачнијим, инклузивнијим и битнијим за све који су укључени. Термин од 21 час је погоднији за утакмице које се играју средином недеље, ранији почетак финала у суботу значи и ранији завршетак, без обзира на могуће продужетке, пенале и нуди навијачима прилику да уживају са породицом и пријатељима док гледају најважнији меч сезоне – изјавио је председник УЕФА Александер Чеферин.
Одлука је донета након консултација са организацијом "Football Supporters Europe", која је званични партнер УЕФА за питања навијача.