few clouds
34°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Чеферин образложио одлуку

ВЕЛИКА ПРОМЕНА У ЛИГИ ШАМПИОНА: Након 15 година промењен термин финала, у ово време ће се играти за трофеј

28.08.2025. 13:21 13:25
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Aurelien Morissard

Европска фудбалска унија (УЕФА) саопштила је да ће финале Лиге шампиона убудуће почињати у 18 часова по централноевропском времену.

Финале овосезонске Лиге шампиона биће одиграно у суботу 30. маја 2026. године од 18 сати на Пушкаш арени у Будимпешти.

Од 2010. године финала ЛШ су играна суботом, али са почетком у 21 час.

Са овом променом стављамо доживљај навијача у срце наших планова. Финале ЛШ је врхунац фудбалске сезоне, а ново време почетка ће га учинити још приступачнијим, инклузивнијим и битнијим за све који су укључени. Термин од 21 час је погоднији за утакмице које се играју средином недеље, ранији почетак финала у суботу значи и ранији завршетак, без обзира на могуће продужетке, пенале и нуди навијачима прилику да уживају са породицом и пријатељима док гледају најважнији меч сезоне изјавио је председник УЕФА Александер Чеферин.

Одлука је донета након консултација са организацијом "Football Supporters Europe", која је званични партнер УЕФА за питања навијача.

лига шампиона
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај