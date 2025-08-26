ЛАЛАТОВИЋ СЕ ВРАТИО У СРПСКИ ФУДБАЛ Поново на клупи Младости из Лучана, први меч водиће против Војводине
Ненад Лалатовић именован је за новог шефа стручног штаба Младости из Лучана, што му је други мандат на клупи овог клуба.
Искусни тренер враћа стигао је у Младост само неколико дана након што је завршио сарадњу са црногорским клубом Будућност. Лалатовић, који је током каријере водио бројне тимове у Србији, брзо је пронашао нови ангажман и поново ће предводити екипу из Лучана.
- Задовољство нам је што нам се Лала опет враћа. Имали смо среће да је раскинуо уговор у Црној Гори. Нисмо ни часа часили, ступили смо у контакт одмах и мислим да смо се у пет минута договорили. Као што знате прошле године је то функционисало одлично. Лала је онда прихватио неке друге, веће изазове, али мислим да му је најбоље овде код нас. Циљ је да уђемо у плеј-оф, па да видимо даље како ћемо. И надамо се да више нећемо правити рокаде тренера до краја ове сезоне - рекао је на званичној промоцији новог шефа председник клуба Владимир Ђорђевић.
Истакао је Лалатовић да је срећан што се вратио у клуб из Лучана.
- Срећан сам што сам се вратио у Младост. Имао сам стварно прелепе тренутке овде. Резултати које смо направили су били стварно невероватни. И сви ти прелепи утисци које сам носио када сам одлазио одавде, па када ме је Младост позвала, Нешко и Влада, нисам се двоумио неиједне секунде. Договорили смо се у минут и прихватио сам нови изазов - каже Лалатовић и додао:
- Даћемо све од себе да уђемо у плеј-оф и онда ћемо бити у мирној луци. Биће тешко. Ове сезоне испада четири тима, лига је никад изједначенија. Пратио сам наравно и док сам био у Црној Гори. Уостаолом, овде се о мени пише као да сам све време био у Србији, исти је ђаво да ли јесам или нисам. Тако да ја ко да нисам одлазио одавде. Кажем, биће тешко. Уједначена лига, феноменално суђење, али четири тима испадају. Ако Бог да ми да уђемо у плеј-оф и да не размишљамо о осталим стварима - рекао је Лалатовић.
Екипа Младости после шест одиграних утакмица има исто толико бодова и налази се на десетом месту табеле Суперлиге.
Лалатовић ће имати прилику да води нови клуб 30. августа, када ће Младост у Лучанима дочекати још један његов бивши клуб - Војводину.