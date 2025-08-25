ЛЕГЕНДА ОДУШЕВЉЕНА МЕЧОМ НА „КАРАЂОРЂУ“: Војводина има неколико екстра талената, стадион ће бити пун ако настави овако
Легендарни српски фудбалер Владимир Југовић пратио је из ложе стадиона „Карађорђе“ утакмицу Војводина – ТСЦ.
„Стара дама“ је славила са 2:0.
– Права такмичарска утакмица. Војводина има за нијансу бољи тим и то је показала на овом мечу. Надам се да ће Војводина ове године да направи оно што заслужује и испуни клупске амбиције – почео је Југовић разговор за клупски сајт.
Воша је као тим приказала одличну игру, а Југовић додаје:
– Ту је неколико екстра талентованих играча и било је лепо видети их уживо. Потребно је да наставе овако и још јаче и то ће бити добро и за клуб, а касније и за њих.
Владимир Југовић је на стадион дошао на позив председника Војводине, Драгољуба Збиљића.
– Изузетно ми је драго због позива да будем гост на овом мечу, захваљујем се председнику Драгољубу Збиљићу, биће прилике да посматрам још мечева до краја сезоне.
Посета на трибинама је била добра, али клуб величине Војводине заслужује пун стадион.
– Доћи ће и то. Са резултатима долази и све боља посета. Ако Војводина настави овако, сигуран сам да ће и „Карађорђе“ да буде пун – закључио је легендарни Владимир Југовић.