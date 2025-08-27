МФЛ СОМБОР ПРВИ РАЗРЕД Два пенала у Пригревици
Домаћин је из два казнена ударца успео да направи резултатски преокрет и тако забележи победу против екипе из Каравукова.
Братство – Полет 3:2 (1:1)
ПРИГРЕВИЦА: Стадион „Горан Несванулица – Клипи“, гледалаца: 150, судија: Малбашић (Сомбор). Стрелци: Басарић у 8, Дмитровић у 66. и 86. минуту (оба из једанаестерца) за Братство, Гојић у 25. и 47. минуту за Полет.
Жути картони: Козлина, Теслић, Бељански (Братство), Станковић, Никић, М. Стошић, Гојић (Полет). Црвени картон: Станковић (Полет) у 87. минуту.
БРАТСТВО 2019: Вулић, Теслић, Зубер (Цветичанин), Дмитровић, Басарић, Козлина, Бељански, Попић, Ћућа, Остојић, Ковач.
ПОЛЕТ: М. Спасић, Стајић, Благојевић, Станковић, Микић, Божичић (М. Стаменковић), Гостовић, Гијић, Сенаши, А. Стошић, М. Стошић (Алексић).
Оба пута је прецизан био Дмитровић. Код гостију се истакао двоструки стрелац Милан Гојић, који је већ дуго вођа навале Полета и један од бољих играча у лиги.
Пред крај утакмице, у 87. минуту, „поцрвенео“ је капитен гостију Станковић.
Тереквеш – Омладинац (Д) 0:4 (0:1)
СВИЛОЈЕВО: Стадион Тереквеша, гледалаца: 120, судија: Гризер (Сомбор).
Стрелци: Анђелковић у 45+2, Марић у 62, Лопушина у 64. и Малобабић у 71. минуту за Омладинац. Жути картони: Гол (Тереквеш), Веселиновић (Омладинац).
ТЕРЕКВЕШ: Чопић, Клем, Љубојевић, Ђурђевић, Ковачић (А. Бачић), Комадина, Перенчевић, Ђурђевић, Рапајић (Ђураковић), Брдар (Н. Бачић), Узелац (Катанић).
ОМЛАДИНАЦ: Илић, Бабић, Милутинов, Милан Димић (Малобабић), Лопушина (Јовановић), Огњеновић, Марић (Стојковић), Пајић, Анђелковић, Веселиновић, Милош Димић (Цветковић).
Меч у Свилојеву је одлучен у другом полувремену, када су гости за свега три минута постигли два поготка и стекли недостижну предност. Дероњчани имају добру екипу у новој сезони и очекује се да одиграју запаженију улогу у лиги.
Припремио: С. Јовин
Резултати: Братство-Полет 3:2, Јединство (К)-Алекса Шантић 5:0, Борац-Кула 3:0, Панонија-Оџаци 1:0, Тереквеш-Омладинац 0:4, Младост-Задругар 2:1, Полет-Јединство (С) 0:0.
|
1. Једин. (К)
|
1
|
1
|
0
|
0
|
5:0
|
3
|
2. Омладинац
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4:0
|
3
|
3. Борац
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3:0
|
3
|
4. Братство
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3:2
|
3
|
5. Младост (К)
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2:1
|
3
|
6. Панонија
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1:0
|
3
|
7. Полет (Р)
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0:0
|
1
|
8. Једин. (С)
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0:0
|
1
|
9. Полет (К)
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2:3
|
0
|
10. Задругар
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1:2
|
0
|
11. ОФК Оџаци
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0:1
|
0
|
12. Кула
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0:3
|
0
|
13. Тереквеш
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0:4
|
0
|
14. А. Шантић
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2:5
|
0