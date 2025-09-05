broken clouds
Митровић хтео да се одрекне 7.000.000 евра због Грка

05.09.2025. 14:48 14:50
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
mitrovic
Фото: ФСС

Александар Митровић је недавно појачао катарски Ал Рајан, а мало је фалило да га видимо поново у Европи.

Како пише Спортдог, српски центарфор је био понуђен грчким клубовима, али су његова примања била препрека за потпис.

Митровић је хтео да прима годишње 3.000.000 евра, што тамошњи тимови нису успели да испрате.

Према истом извору, капитен Србије је био спреман да се одрекне 7.000.000 евра, пошто ће у Ал Рајану наводно зарађивати десет милиона евра по сезони.

У Ал Хилалу је, подсетимо, имао 25.000.000 евра годишње.

александар митровић трансфер
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
