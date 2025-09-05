Митровић хтео да се одрекне 7.000.000 евра због Грка
05.09.2025. 14:48 14:50
Коментари (0)
Александар Митровић је недавно појачао катарски Ал Рајан, а мало је фалило да га видимо поново у Европи.
Како пише Спортдог, српски центарфор је био понуђен грчким клубовима, али су његова примања била препрека за потпис.
Митровић је хтео да прима годишње 3.000.000 евра, што тамошњи тимови нису успели да испрате.
Према истом извору, капитен Србије је био спреман да се одрекне 7.000.000 евра, пошто ће у Ал Рајану наводно зарађивати десет милиона евра по сезони.
У Ал Хилалу је, подсетимо, имао 25.000.000 евра годишње.