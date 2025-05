МИТРОВИЋ И МИЛИНКОВИЋ - САВИЋ НА ИЗЛАЗНИМ ВРАТИМА АЛ ХИЛАЛА: Саудијци спаковали кофере нашим играчима

Иако су својим играма и головима предводили Ал Хилал до шампионске титуле упркос изостанку Нејмара, српски тандем није у плановима клуба за наредну сезону.



Ал Хилал ће покушати да прода 30-годишње Србе, а уколико не договоре неки трансфер, биће исплаћени за последњу годину уговора и моћи ће да потраже нову средину.

Митровић и Милинковић-Савић су постали вишак у Ал Хилалу јер клуб жели да након неуспешне текуће сезоне доведе нова бомбастична појачања, а спекулише се о Бруну Фернандешу, Луису Дијасу и Дарвину Нуњесу.

Српски фудбалери озбиљно оптерећују буџет клуба јер имају плате од преко 20 милиона евра по сезони.

За Митровића се већ спекулисало да би могао да напусти клуб, а наводно су за њега интересовање показали турски великани Фенербахче и Бешикташ.

Што се тиче Милинковић-Савића, није било навода где би могао да настави каријеру, али нема сумње да ће с обзиром на своју репутацију из Серије А лако пронаћи добар ангажман.

Митровић је у дресу Ал-Хилала одиграо 75 утакмица и има сјајан учинак од 64 гола и 14 асистенција.

У клуб је дошао из Фулама, а у каријери је још наступао за Њукасл, Андерлехт, Партизан и Телеоптик.

С друге стране, Милинковић-Савић је уписао 87 наступа за саудијског великана уз учинак од 27 голова и 24 асистенције.

Он је у Арабију дошао из римског Лација, а играо је још за белгијски Генк и Војводину.

