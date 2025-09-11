Млади таленти Партизана потписали стипендијске уговоре
11.09.2025. 20:07 20:09
Коментари (0)
Фудбалски клуб Партизан наставља са подржавањем младих играча.
Велико поверење указано је новој генерацији пионира, који су својим радом, залагањем и талентом заслужили да постану стипендисти нашег клуба.
Стипендијске уговоре потписали су следећи играчи генерације 2011, које предводи тренер Зоран Тешовић: Павле Пријовић – крилни нападач, Вук Давидовић – голман, Душан Цвијан – штопер и Лука Сокнић – штопер.
Поред њих, стипендијски уговор потписао је и играч генерације 2010, голман Лука Батинић, чији је тренер Мирослав Вулићевић у кадетској селекцији.
Овај корак представља потврду да ФК Партизан жели да мотивише младе играче да својим трудом и дисциплином наставе путем својих претходника, који су управо из наше школе дошли до првог тима.