НАПОЛИ НЕ ПОСУСТАЈЕ: Три бода против Торина, Миликовић-Савић примио гол, Парма зауставила низ Лација

Једини гол на утакмици постигао је Скот Мектомини у 31. минуту.

Српски интернационалац Вања Милинковић-Савић бранио је цео меч за Торино, док Иван Илић није играо због повреде.

Наполи је задржао прво место на табели Серије А са 32 бода, док се Торино налази на 12. позицији са 15.

Scott Mctominay's goal gives Napoli the three points! ⚽#TorinoNapoli pic.twitter.com/XheeiJ3Ywk

— Lega Serie A (@SerieA_EN) December 1, 2024