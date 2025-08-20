ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ИСТОК Победа у последњем минуту
Дуел старих познаника протекао је у обостраном надмудривању, али су обе екипе остале дужне за бољу представу.
ОФК Бегеј – Слобода 2:1 (1:1)
ЖИТИШТЕ. Гледалаца .за Слободу150. Судија Бојан Миливојев (Алибунар). Стрелци: Новак у 2. и Замбо (пенал) у 90+4 (ОФК Бегеј), а Мисић у 16 (Слобода). Жути картони: Умићевић, Кубуровић, Милин (ОФК Бегеј, а Вокић, Терзин, Чубрило, Јовандић, Живков (Слобода).Црвени картон: Милин (ОФК Бегеј)у 88. минуту.
ОФК БЕГЕЈ: Миљевић 6, Јоњев 7, Јевремов 6 (од 62. Милин –), Мијатовић 7, Умићевић 7, Косовић 7, Новак 8, Цаврић 6 (од 81. Надашки –), Кубуровић 7, Николић 7, Бранков 6 (од 46.Замбо 7).
СЛОБОДА: Живков 7, Марковић 7, Јовандић 6, Поповић 7, Карановић 6 (од 46. Галић 7), Француски 6, Мисић 7 (од 46. Врбачки 6), Богојевић 7, Чубрило 6, Вокић 6 и Терзин 7.
Житиштани су уз много труда освојили прве бодове против веома добре екипе из Нових Козараца. Домаћи су повели већ по истеку првог минута, када је одбијену лопту прихватио Младен Новак и ефектно савладао искусног Живкова.
Међутим, изједначење је стигло убрзо. На једну дубинску лопту, домаћи дефанзивци су застали мислећи да је офсајд, а голман Миљевић је остао на гол–линији, па Мисићу није било тешко да погоди.
У 45. минуту фудбалери ОФК Бегеја тражили су једанаестерац након што је пред својим голом Марковић оборио Умићевића. Ипак, судија је показао на гол–аут, иако је лопту у корнер избацио управо Марковић.
У другом полувремену играло се отворено све до самог краја. Домаћи су имали више од игре, али погодак је изостајао све до четвртог минута надокнаде. Тада је Новак ушао у казнени простор, а голман гостију Живков неопрезно стартовао на њега, што је резултирало казненим ударцем. Сигуран реализатор био је новајлија Данијел Замбо.
Д. Милићев
Козара – Борац 0:0
БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО: Стадион Козаре, гледалаца 150, судија: Пјевач (Зрењанин). Жути картони: Пенавски и Зељковић (Козара), а Стојић и Дарковић (Борац). Црвени картон: Пенавски (Козара).
КОЗАРА: Шево 7,5, Адамовић 7, Рофа 6 (Овука 6), Јанков 7, Бунић 7 (Протић 6,5), Спахић 7, Радивојац 7, Ђорић 7, Пенавски 6,5, Томић 7 и Зељковић 7.
БОРАЦ: Лапић 7, Бањац 7, Јанковић 6,5, Стојић 6,5, Д. Петровић 7, Туркаљ 7, А. Петровић 7, Малиџа 7, Азуц 7,5 (Дарковић), Јовановић 7,5, Лукић 7,5 и Малиновић 6,5).
Великоселци су два пута погодили оквир гола Старчевчана, а недовољно убедљиви арбитар Стефан Пјевач није досудио очигледан пенал за домаћина. С друге стране, гости су имали две идеалне прилике да савладају младог голмана домаћих Шеву, али у томе нису успели. Ипак, након квалитетне фудбалске представе, терен су напустили задовољнији од домаћина. Једноставно речено, Великоселци имају више разлога да жале што нису освојили сва три бода.
П. Трнић
Будућност – ОФК Граднулица 0:9 (0:5)
СРПСКА ЦРЊА: Стадион Будућности, гледалаца 150, судија: Стојадинов (Кикинда). Стрелци: Јонаш у 15. (из пенала), Барошевић у 35. и 65. Лисица у 35. Влаучин у 37. и 50. Зекановић у 42. (из пенала) Каран у 75. и Кнежевић у 78. минуту.
БУДУЋНОСТ: Грлишин 5, Живин 5, М. Томин 5, Пролић 5,5, Грубанов 5,5, Салма 5, Лукин 5,5, С. Томин 5,5, Петровић 5, Стојићев 5 и Радин 5,5.
ОФК ГРАДНУЛИЦА: Којић, Тасић 7,5 (Радановић 7), Руњевац 7,5, Рудан 7,5, Јонаш 7 (Ковачевић 7), Барошевић 8 (Јовић 7), Зекановић 8,5, Влаучин 8, Чоаџија 7 (Каран 7), Лисица 8 (Кнежевић 7), Станић 8.
П. Трнић
Напредак – Црвена звезда 0:2 (0:1)
ЧЕСТЕРЕГ: Стадион Напоредка, гледалаца 250, судија: Марковић (Панчево). Стрелци: Кнежевић у 21. и Попесков у 56. минуту. Жути картони: Латковић и Глигић (Напредак), а Чуданов и Кнежевић (Црвена звезда).
НАПРЕДАК: Варадинац 7, Мрђеновић 6,5, Митровић 6,5 (Винцан 6), Латковић 6 (Будаи), Радојевић 6,5 (Вујновић 6,5), Богић 7, Кресоја 6,5, Рељић 6,5, Глигић 6,5 (Вукојевић 6,5), Ружић 7, Микић 6,5 (Самарџија 6).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Ћирић 7, Детари 7, Цвијановић 7, Попесков 7, Видић 6,5, Барбул 7, Мастило 7, Чуданов 6,5 (Голијанин 6,5), Цуцић 7 (Крстин 6,5), Кнежевић 7,5 (Петровић 7), Војводић 7 (Дајилов 7).
П. Трнић
Полет – Јединство (БК) 2:1 (0:1)
ИДВОР: Гледалаца: 100. Судија: Никола Томаш (Вршац) 7,5. Стрелци: М.Ковачевић у 50, Скокна у 90+3 за Полет, Ајдарић у 42. минуту за Јединство. Црвени картон: Туркуљ у 85. минуту (Јединство).
ПОЛЕТ (И): Мандић 7, Ђукановић 7, Не.Вукшић 7, Мићић 7, Чермељ 7, Бартош 7, Нешић 7 (Не.Вукшић –), Јосимов 7, Суботић 7, Скокна 7,5, М.Ковачевић 7.
ЈЕДИНСТВО (БК): Б.Тривуновић 7, Томашевић 6,5, Рапаић 7, Кораћ 7, Д.Ковачевић 7, Грбић 7, Јокић 6,5 (Марчетић 6,5), Вираг 6 (Дарабош 6), Ајдарић 7,5 (Милановић 7), Туркуљ 6, Шушњар 7.
У отвореној игри са приликама пред оба гола, бодови су на крају остали у Идвору.
Б. Стојковски
Резултати: Будућност – ОФК Граднулица 0:9, Задругар – Долово 3:3, ОФК Бегеј – Слобода 2:1, Полет (И) – Јединство (БК)2:1, Напредак – Црвена звезда 0:2, Козара – Борац 0:0, Војводина 1928 – Глогоњ 1:4, Раднички Зрењанин – Јединство (В) 1:1.