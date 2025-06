(ФОТО) НЕ ДАЈУ МУ ДА ОДЕ У ПЕНЗИЈУ Кристијано Роналдо продужио уговор са челницима Ал Насра

Како је саопштио клуб из главног града Саудијске Арабије, Роналдо (40) је потписао уговор до јуна 2027. године.



Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025