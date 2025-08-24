БЕРТАНС И ПОРЗИНГИС ПРОТИВ „ОРЛОВА“: Летонија иде са овим саставом на Евробаскет
24.08.2025. 19:28 19:30
Селектор кошаркашке репрезентације Летоније Лука Банки саопштио је коначан списак играча за предстојеће Европско првенство (27. август - 14. септембар).
На списку се налазе: Давис Бертанс (Дубаи), Даирис Бертанс (ВЕФ Рига), Клавс Чаварс (Сабах), Андрејс Гражулис (Хувентуд), Марцис Штајнбергс (Манреса), Артурс Куруц (Рио Бреоган), Рихардс Ломажс (Бон), Марекс Мејерис (Клуж), Кристапс Порзингис (Атланта), Роландс Шмитс (Ефес), Артурс Жагарс (Фенербахче) и Кристерс Зорикс (Портел).
Кошаркаши Летоније су током припрема за континентални шампионат одиграли пет мечева, а забележили су две победе и три пораза.
Летонија ће на ЕП играти у групи А у Риги са селекцијама Португалије, Естоније, Турске, Србије и Чешке.