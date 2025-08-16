НЕКАДАШЊИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ УОЧИ ДУЕЛА СРБИЈЕ И ЕНГЛЕСКЕ: Сваком фудбалеру мора да буде част што носи грб своје земље
Сваком фудбалеру мора да буде част што носи грб своје земље и игра пред пуним стадионом против једне од најјачих репрезентација на свету, изјавио је некадашњи репрезентативац Горан Гавранчић уочи дуела Србије и Енглеске у Београду.
Фудбалери Србије гостоваће 6. септембра селекцији Летоније у мечу групе К квалификација за Светско првенство 2026. године, а "орлови" ће потом три дана касније у Београду дочекати Енглеску.
"Имамо једну репрезентацију која се зове Србија и пред овако важне утакмице од великог је значаја да се осети подршка са свих страна. Надам се да еуфорија није само због Енглеза, већ да људи верују у овај тим који има и снаге и квалитета да се пласира на завршни турнир у САД, Мексику и Канади", рекао је Гавранчић, пренео је званични сајт ФСС.
"Радују ме ови редови испред благајне стадиона Црвене звезде. Наш народ воли фудбал и верујте ми, мени је жео што данас нисам репрезентативац Србије, јер знам колико бих живео и колико бих се радовао дуелу против Енглеске. То је посебна врста задовољства, привилегија коју само фудбал може да ти приушти. Сада се бавим неким другим послом, сваки дан сам у контакту са муштеријама, али прича обавезно скрене на фудбалске теме. Питају ме шта очекујем, хоћемо ли да се квалификујемо, у ком саставу играмо...", додао је Гавранчић.
Он је рекао да је одбрана Србије предвођена Страхињом Павловићем и Николом Миленковићем једно од најјачих оружја тима селектора Драгана Стојковића уочи наредних дуела у квалификацијама за СП 2026.
"Сваком фудбалеру мора да буде част што носи грб своје земље и игра пред пуним стадионом против једне од најјачих репрезентација на свету- То са стране можда делује стресно, али је пре свега привилегија. Данас када гледам утакмицу на телевизији, више ми се зноје руке него док сам био на терену. Подршка која долази с трибина растера трему. Утакмице као што је ова са Енглеском јачају другарство у екипи. Не треба да се бавимо калкулацијама и да говоримо да нам је нерешено против Енглеза добар резултат", изјавио је Гавранчић, који је за национални тим одиграо 28 утакмица.